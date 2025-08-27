Kinh tế Vựa rau lớn nhất tỉnh Nghệ An chưa thể khôi phục sau bão số 5 Bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp Nghệ An. Vựa rau lớn nhất của tỉnh chưa thể khôi phục trong thời gian ngắn, nguy cơ khan hiếm rau xanh trên thị trường những ngày tới là điều khó tránh khỏi.

Cánh đồng rau của xã Quỳnh Anh trong sáng 27/8, bà con chưa thể ra đồng để khôi phục, vì đất còn quá ướt. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau bão số 5, có mặt tại "vựa rau" của Nghệ An tại xã Quỳnh Anh (huyện Quỳnh Lưu cũ) cho thấy, những cánh đồng rau xanh mướt nay chỉ còn lại bùn đất loang lổ, luống rau xơ xác, úa rũ. Nhiều diện tích rau cải, hành hoa... bị dập nát hoặc cuốn trôi, gốc rễ thối hỏng do ngập úng. Nông dân trở lại ruộng với ánh mắt xót xa, khi vốn liếng, công sức bỏ ra đã mất trắng.

Nhiều đám ruộng vẫn còn đầy nước, khiến cây hành hoa bị hư hỏng. Ảnh: Xuân Hoàng

Những luống rau cải đang úa vàng. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Hồ Thị Cảnh, một nông dân ở xóm Học Văn, xã Quỳnh Anh, cho biết: Chỉ sau một đêm gió bão, toàn bộ rau non bị dập nát. Giờ muốn làm lại thì phải chờ trời nắng lên, đất khô ráo mới làm đất trồng lại được, trong khi hiện tại trời vẫn có mưa. Với những ruộng hành gần đến kỳ thu hoạch, nhưng bị dập nát, thì cũng phải thời gian nữa mới thu hoạch được.

"Gia đình tôi trồng hơn 1,5 sào hành và rau cải, giờ coi như mất trắng. Một sào đầu tư giống, phân bón đã gần 5 triệu đồng. Giờ làm lại, chi phí lại đội lên”, bà Hồ Thị Cảnh bày tỏ.

Những ruộng rau được đầu tư lưới che nắng đã bị hư hỏng sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Không riêng xã Quỳnh Anh, vùng rau ven biển của các xã Diễn Châu, An Châu... cũng chung cảnh. Bà con cho biết, tới đây đành phải nhổ bỏ để làm lại từ đầu.

Ông Bùi Xuân Trúc - Trưởng Phòng Kinh tế xã Quỳnh Anh cho biết: Những đám rau, hành thu hoạch được thì bà con đã tranh thủ thu hoạch trước bão. Số còn lại, sau bão do ruộng nhiều nước, đất ướt, nên bà con chưa thể ra đồng khôi phục. Đáng lo ngại hơn, áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền, nguy cơ mưa to sẽ xuất hiện trong những ngày tới. Do đó, tình trạng khan hiếm rau sẽ còn kéo dài và giá rau sẽ tăng trong thời gian tới.

Những ruộng hành hoa gần đến kỳ thu hoạch đã bị gió bão đánh dập nát. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực tế, tình trạng rau xanh khan hàng, đắt giá đã xảy ra ngay sau khi bão số 5 tan, tại các chợ dân sinh trên địa bàn các phường của thành phố Vinh cũ. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, những ngày sau bão, giá rau xanh đã đội giá. Một số mặt hàng rau: rau muống, cải, mùi tàu, hành lá... đều tăng giá gấp đôi. Những người bán buôn rau xanh cho biết, nguồn rau từ các vùng cung cấp trong tỉnh gần như không có, phải nhập thêm từ các tỉnh khác, nhưng cũng không đủ.

Tình trạng "vựa rau" của Nghệ An đang bị ứ đọng nước như thế này, bà con sẽ mất nhiều ngày nữa mới làm đất để trồng lại được. Ảnh: Xuân Hoàng

Với diễn biến của thời tiết hiện tại, nguy cơ khan hiếm rau xanh tại Nghệ An có thể kéo dài trong những ngày tới. Người tiêu dùng sẽ phải chấp nhận giá cao hơn, trong khi nông dân phải đối mặt với bài toán tái sản xuất trong điều kiện khó khăn./.