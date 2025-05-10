Kinh tế Nghệ An cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị chia cắt do mưa lũ Những ngày qua, nhiều chuyến hàng thiết yếu đã được Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung ứng đến với vùng lũ khu vực Anh Sơn, Tân Kỳ. Hàng ngàn thùng mì tôm, sữa, nước uống đã kịp thời được vận chuyển đến người dân, giúp bà con vơi bớt khó khăn trong những ngày bị chia cắt.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhằm kịp thời cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ công tác khắc phục sau bão cho các vùng bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã huy động nguồn hàng, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển đến các khu vực bị chia cắt.

Theo đó, từ ngày 1-4/10, 6 xã khu vực Anh Sơn gồm: Vĩnh Tường, Thành Bình Thọ, Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Nhân Hòa, Yên Xuân đã được cung ứng 3.200 thùng mì tôm, 1.250 thùng sữa tươi Vinamilk, 520 thùng nước; xã Tân Kỳ được cung ứng 1.500 thùng mì tôm, 540 thùng sữa tươi, và 320 thùng nước.

Ông Nguyễn Văn Quế - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết: ảnh hưởng cơn bão số 10 khiến địa bàn xã bị ngập lụt nặng, nước dân lên cao làm cô lập và ngập lụt một số hộ dân. Tổng số hộ bị chia cắt là 1.800 hộ với 8.000 khẩu. Trước tình hình cấp bách đó, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, Sở Công Thương. 3.800 thùng mì tôm, 500 thùng sữa, 5.000 chai nước đã kịp thời được cung ứng, chuyển đến người dân trong những ngày mưa lụt.

Trao hàng hóa thiết yếu tới người dân. Ảnh: PV

Trao hàng hóa cho người dân xã Anh Sơn. Ảnh: PV

Lãnh đạo Sở Công Thương cho biết: Sau khi bão số 10 đi qua, nhiều địa phương vẫn đang bị ngập lụt, chia cắt, khiến người dân nơi đây phải gồng mình vượt qua những ngày thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản. Trước tình hình đó, tỉnh đã xây dựng kế hoạch kịp thời tiến hỗ trợ nhân dân nhanh nhất. Đây là các xã bị ngập nặng do hoàn lưu bão số 10, số lượng hàng hóa được cung ứng theo báo cáo nhu cầu từ địa phương. Tất cả hàng hóa nhu yếu phẩm đã được Sở Công Thương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển đến trung tâm xã, và từ đó các địa phương sẽ cấp phát cho người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10. Mong sao bà con sớm vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.