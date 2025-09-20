Kinh tế Diện mạo mới Nhân Hòa... Xã Nhân Hòa được hình thành từ sự hợp nhất của ba xã Tam Đỉnh, Cẩm Sơn và Hùng Sơn (huyện Anh Sơn cũ). Vị trí địa lý thuận lợi, cảnh quan sơn thủy hữu tình cùng truyền thống đoàn kết, cần cù của người dân là nền tảng để địa phương này từng bước khẳng định sức sống mới. Dù còn không ít thách thức, Nhân Hòa đang viết tiếp hành trình phát triển với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng tới một vùng đất năng động, giàu bản sắc và bền vững.

Vùng đất giao thoa

Một góc xã Nhân Hoà nhìn từ trên cao. Ảnh: CSCC

Nếu ví mảnh đất miền Tây Nghệ An như một bức tranh rộng lớn thì Nhân Hòa là một gam màu mới, đầy sức sống. Xã được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất ba xã Tam Đỉnh, Cẩm Sơn và Hùng Sơn, theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15. Việc hợp nhất này đã tạo ra một đơn vị hành chính có diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc, giàu tiềm năng phát triển.

Điểm mạnh đầu tiên của Nhân Hòa là vị trí địa lý. Nằm ở phía Tây Nam Nghệ An, xã có tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, kết nối với nhiều xã khác trong huyện và các vùng lân cận. Từ trung tâm xã đi về các địa phương phụ cận đều thuận tiện. Điều này không chỉ giúp lưu thông hàng hóa dễ dàng mà còn mở ra cơ hội giao thương, phát triển dịch vụ.

Tài nguyên tự nhiên ở Nhân Hòa cũng đa dạng. Những đồi chè xanh ngút ngàn ở Hùng Sơn vốn nổi tiếng với hương vị đặc trưng; vùng cam Bãi Phủ ở Cẩm Sơn cho quả vàng mọng, thơm ngọt; bãi bồi ven sông Lam phì nhiêu, màu mỡ là nơi lý tưởng để trồng rau màu, ngô, lạc... Chính sự đa dạng này đã tạo nên một nền kinh tế nông nghiệp nhiều sắc thái, vừa có sản phẩm hàng hóa chủ lực, vừa có tiềm năng xây dựng thương hiệu đặc trưng.

Thiết chế văn hoá, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Ảnh: CSCC

Người dân Nhân Hoà vốn cần cù, chịu khó, luôn biết tận dụng từng thửa ruộng, từng sườn đồi để phát triển sản xuất. Trong những năm tháng khó khăn nhất, từ dịch bệnh đến thiên tai, họ vẫn kiên cường bám đất, giữ nghề, tìm cách thích ứng. Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái được xem là sức mạnh nội sinh lớn nhất giúp xã vượt qua thách thức.

Tuy vậy, thuận lợi luôn song hành với khó khăn. Với một xã mới hợp nhất, bộ máy chính quyền hai cấp còn non trẻ, vừa phải kiện toàn tổ chức, vừa phải đảm đương khối lượng công việc lớn. Năng lực cán bộ chưa đồng đều, cơ sở vật chất hành chính còn thiếu thốn. Đời sống giữa các vùng dân cư cũng có sự chênh lệch: Nơi đã đạt chuẩn nông thôn mới, nơi còn nhiều khó khăn về hạ tầng. Bên cạnh đó, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh đã tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 vào tháng 7/2025.

Trong bối cảnh ấy, Nhân Hòa chọn cách nhìn khó khăn như động lực. Chính quyền và người dân chung sức biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm dựng xây một diện mạo mới cho quê hương.

Nền móng vững chắc

Vùng đất nên thơ với núi đồi trùng điệp, bãi bồi trù phú. Ảnh: CSCC

Trước khi hợp nhất, ba xã Tam Đỉnh, Cẩm Sơn và Hùng Sơn đã có một nhiệm kỳ 2020 – 2025 đầy nỗ lực và ghi dấu nhiều thành tựu. Dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, thiên tai liên tiếp và quá trình sáp nhập hành chính phức tạp, các địa phương vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên nền tảng để Nhân Hòa hôm nay tự tin bước vào giai đoạn mới.

Về xây dựng Đảng, các cấp ủy đã quan tâm bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhiều cán bộ trẻ được thử thách và trưởng thành. Phong trào “Dân vận khéo” được lan tỏa, trở thành sợi dây kết nối ý Đảng với lòng dân.

Kinh tế - xã hội có nhiều bước tiến. Nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ mới. Đồi chè Hùng Sơn cho năng suất và chất lượng cao hơn, dần xây dựng được thương hiệu chè sạch. Vườn cam Bãi Phủ bước đầu áp dụng quy trình VietGAP, được cấp mã vùng trồng, mở ra cơ hội xuất khẩu. Ở vùng bãi bồi ven sông, rau màu và cây lạc không chỉ đáp ứng thị trường trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, chăn nuôi phát triển mạnh, nhiều mô hình trang trại lợn, gà, dê quy mô vừa và lớn xuất hiện, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Những cánh đồng bội thu và đồi chè bát ngát ở Nhân Hoà. Ảnh: CSCC

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ cũng ghi dấu. Một số cơ sở chế biến chè, gạch tuynel, khai thác đá, cát sạn phát triển, đóng góp cho ngân sách địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ dần đa dạng hơn, tiểu thương ứng dụng công nghệ thông tin trong buôn bán, quảng bá sản phẩm. Du lịch bước đầu manh nha, khi du khách tìm về tham quan đồi chè, suối nước mát, hay trải nghiệm những lễ hội truyền thống.

Văn hóa – xã hội tiếp tục được chăm lo. Các câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm, dân vũ ở Tam Đỉnh, Hùng Sơn duy trì đều đặn, trở thành niềm tự hào của người dân. Hoạt động thể thao phong trào sôi nổi, nhiều giải bóng đá, bóng chuyền được tổ chức thường niên, gắn kết cộng đồng. Giáo dục đạt kết quả tích cực, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình phổ thông cơ sở đạt cao; một số trường được đầu tư đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần qua từng năm.

Cây bí xanh trên đất bãi Nhân Hoà. Ảnh: CSCC

Không thể không nhắc đến thành tựu về giảm nghèo và an sinh xã hội. Nhiệm kỳ qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 2,4%; mỗi năm có hàng trăm lao động đi làm việc ở nước ngoài, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Chính sách người có công, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện kịp thời, nhiều căn nhà tình nghĩa được sửa chữa, xây mới.

Tất cả những thành quả đó không chỉ phản ánh sự nỗ lực của từng người dân, từng cộng đồng thôn bản, mà còn cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền. Nhờ vậy, khi hợp nhất thành xã Nhân Hòa, địa phương đã có một nền móng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Mục tiêu cho chặng đường mới

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân xã Nhân Hoà đã đặt ra những mục tiêu mới, kỳ vọng mới. Ảnh tư liệu

Đại hội Đảng bộ xã Nhân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức trong niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” đã được xác định rõ, trở thành kim chỉ nam cho hành trình phía trước.

Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Nhân Hòa trở thành xã phát triển khá của tỉnh, trung tâm công nghiệp chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ; nằm trong tốp đầu các xã khu vực Tây Nam Nghệ An. Để hiện thực hóa, xã đề ra hàng loạt chỉ tiêu cụ thể, từ kinh tế, xã hội đến môi trường, quốc phòng – an ninh.

Kinh tế sẽ là động lực then chốt. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm đặt mục tiêu đạt 9 – 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm vào 2030. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2026 – 2030 dự kiến hơn 1.558 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế và thương mại dịch vụ. Đến năm 2029, xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tầm các tiêu chí đã có, xây dựng thêm ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Xã Nhân Hoà xác định, phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với thương mại dịch vụ là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế. Ảnh: CSCC

Đặc biệt, Nhân Hòa xác định ba khâu đột phá: Phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với thương mại dịch vụ; thúc đẩy kinh tế tư nhân, kinh tế nông nghiệp; và xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao. Đồi chè Hùng Sơn sẽ được phát triển theo hướng hữu cơ sạch; cam Bãi Phủ đạt chuẩn VietGAP – Organic; vùng rau màu ven sông Lam trở thành “vựa rau an toàn” của huyện. Các sản phẩm chủ lực sẽ được xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn.

Song song, xã chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Những bãi đá Tam Sơn, lễ hội hoa gạo, đập Khe Rắt… hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn, gắn kết phát triển du lịch với nông nghiệp, thương mại. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện, hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hạ tầng giao thông sẽ mở lối để kinh tế phát triển. Ảnh: CSCC

Một điểm nhấn quan trọng là chuyển đổi số. Chính quyền xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từ quản lý hành chính đến sản xuất, dịch vụ. Người dân được khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin nhanh chóng, minh bạch.

Trên tất cả, sức mạnh con người được coi trọng. Theo đó, xã sẽ tập trung chăm lo đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, gần dân, vì dân. Đồng thời, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của nhân dân – yếu tố quyết định để Nhân Hòa chạm tới những mục tiêu lớn.

Nhân Hòa hôm nay là kết tinh từ sự đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của cả một vùng đất. Dù phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với nền tảng vững vàng, truyền thống tốt đẹp và sự đồng lòng của chính quyền, nhân dân, xã mới sẽ dựng xây được diện mạo khang trang, giàu đẹp. Nhân Hòa không chỉ là câu chuyện về hợp nhất hành chính, mà còn là biểu tượng cho hành trình kiến tạo một miền quê đáng sống, giàu bản sắc nơi miền Tây xứ Nghệ…