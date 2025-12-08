Xây dựng Đảng Xây dựng xã Nhân Hòa phát triển nhanh, bền vững, nằm trong tốp đầu khu vực Tây Nam Nghệ An

Sáng 12/8, Đảng bộ xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 155 đại biểu đại diện cho 1.101 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Trường Giang - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn; cùng các đồng chí Võ Minh Thế - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T.L



Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ xã Nhân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng bộ các xã Tam Đỉnh, Hùng Sơn, Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn cũ), gồm 48 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 1.101 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nhân Hòa đã đoàn kết khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động chính quyền có nhiều đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Đặng Xuân Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.L

Kinh tế giữ được sự ổn định và tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai và nhân rộng; bình quân thu nhập đầu người năm 2025 ước đạt 48,16 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, nâng cấp; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự đại hội. Ảnh: T.L



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội đảm bảo.

Đồng chí Thái Doãn Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: T.L

Phấn đấu tốp đầu của các xã miền Tây Nam tỉnh Nghệ An

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu thời kỳ phát triển mới của cấp xã, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn xã.

Với tinh thần: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nhân Hòa phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; phát huy sức mạnh toàn dân để xây dựng xã nhà phát triển nhanh, bền vững, nằm trong tốp đầu khu vực Tây Nam Nghệ An.

Đồng chí Đặng Đình Lục - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.L

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nhân Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T.L



Nhấn mạnh xã Nhân Hòa được hình thành trên cơ sở 3 đơn vị hành chính của huyện Anh Sơn trước đây (các xã Tam Đỉnh, Hùng Sơn, Cẩm Sơn) là địa phương có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Sự ra đời của xã Nhân Hòa mở ra không gian, dư địa phát triển mới với sự tập trung nguồn lực lớn hơn.

Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ mới, xã cũng sẽ đối diện không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội, nhất là mục tiêu phấn đấu là địa phương phát triển tốp đầu của các xã miền Tây Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Phạm Trọng Hoàng đã gợi mở và làm rõ thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.L

Trước hết, cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; khả năng quản lý, điều hành của chính quyền đáp ứng yêu cầu mới; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng. Nhanh chóng kiện toàn, nâng cao trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ các định hướng của Trung ương và của tỉnh, định hình và bắt tay rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; tạo cơ sở để bố trí nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển. Trong đó, chú ý định hướng quy hoạch phát triển xanh, phát triển bền vững và khả năng kết nối phát triển liên xã, liên vùng.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T.L



Bên cạnh đó, xã cần tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, rừng cảnh quan và các danh thắng để thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông, lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch. Mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất an toàn.

Khuyến khích và tạo điều kiện để hình thành, phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp các dịch vụ trên địa bàn.

Cùng với đó, chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Phát triển đồng bộ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chất lượng cao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: T.L

Xã Nhân Hòa cũng cần quan tâm đầu tư tôn tạo các điểm du lịch gắn với Lễ hội hoa Gạo, du lịch sinh thái nông nghiệp, kết nối thuận tiện với các điểm đến di tích, danh thắng trên địa bàn các xã, kết nối không gian phong phú, đa dạng về lịch sử - văn hóa - du lịch trong tỉnh.

Chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Xây dựng con người Nhân Hòa vừa tiêu biểu cho tâm hồn, cốt cách của người xứ Nghệ - trí tuệ, bản lĩnh, khảng khái, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thân thiện.



Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chương trình hành động cần có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được và rõ cả trong kiểm tra, giám sát.

Ba Chấp hành Đảng bộ xã Nhân Hòa ra mắt Đại hội nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: T.L



Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nhân Hòa gồm 4 đồng chí.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030:

1 - Đồng chí Đặng Xuân Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

2- Đồng chí Thái Doãn Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã.

3- Đồng chí Đặng Đình Lục - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

4- Đồng chí Đinh Viết Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

5- Đồng chí Bùi Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.

6- Đồng chí Nguyễn Văn Phùng - Trưởng Công an xã.

7- Đồng chí Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã.

8- Đồng chí Nguyễn Doãn Phúc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.

9- Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã.

10- Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Chủ tịch UBND xã.

11- Đồng chí Trần Minh Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã.

12- Nguyễn Hữu Anh - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã.

13- Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã.



14- Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND xã.



15-Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Chánh Văn phòng Đảng ủy xã.

16- Đồng chí Trần Phi Hạnh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã.

17- Đồng chí Võ Hồng Hiếu - Trưởng Phòng Kinh tế xã.

18- Đồng chí Đặng Thị Hiền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

19- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

20- Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

21- Đồng chí Nguyễn Sỹ Chung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

22- Đồng chí Nguyễn Xuân Lộc - Phó Trưởng Ban Kinh tế HĐND xã.

23 - Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã.

24- Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

25- Đồng chí Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 3.

26- Đồng chí Hà Thị Hải Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Sơn.