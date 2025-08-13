Xây dựng Đảng Phát huy vai trò trung tâm kết nối của xã Anh Sơn ở vùng Tây Nam Nghệ An Sáng 13/8, Đảng bộ xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 245 đại biểu đại diện cho 1.758 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương...

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Anh Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: TL



Tạo nền tảng để phát triển

Đảng bộ xã Anh Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ (Phúc Sơn, Đức Sơn, Thị trấn Kim Nhan) và 16 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Anh Sơn cũ. Hiện nay, Đảng bộ xã có 70 tổ chức Đảng trực thuộc (2 đảng bộ, 68 chi bộ) với 1.758 đảng viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ xã Anh Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL

Nổi bật, Đảng bộ thường xuyên chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế giữ được sự ổn định và tiếp tục phát triển khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 6,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại theo hướng hiện đại, hiệu quả; các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, chăn nuôi quy mô lớn, hợp tác xã kiểu mới từng bước hình thành.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Hoạt động thương mại, phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh được chú trọng gắn với khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã báo cáo góp ý văn kiện Đại hội Đảng. Ảnh: TL



Các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chính sách người có công được chú trọng; công tác an sinh xã hội thường xuyên được chăm lo. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xây dựng Anh Sơn sớm trở thành xã nông thôn mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Anh Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân xã, hướng tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi thông mọi nguồn lực, phấn đấu năm 2028 xã về đích nông thôn mới.

Đến năm 2030, xã Anh Sơn có hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt trên 24,6 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 3.850 tỷ đồng...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự đại hội. Ảnh: TL



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Kim Nhan, 2 xã Đức Sơn và Phúc Sơn, nay là xã Anh Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ xã Anh Sơn nhiệm kỳ này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là dấu mốc bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Với vị trí, điều kiện, nền tảng vững chắc, tiềm năng vượt trội, xã Anh Sơn có nhiều thuận lợi để bứt phá phát triển, đồng thời thực hiện tốt vai trò kết nối, tác động lan tỏa phát triển trong tiểu vùng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng đề nghị Đảng bộ nhận diện rõ cơ hội phát triển và khó khăn, thách thức; nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong tiểu vùng thuộc huyện Anh Sơn cũ và vùng Tây Nam của tỉnh trong xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tầm nhìn xa hơn.

Trong đó, đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: T.L

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Anh Sơn cần căn cứ các định hướng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tập trung rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển và các quy hoạch ngành, trong đó chú ý định vị rõ chức năng và kết nối của quy hoạch xã Anh Sơn với quy hoạch phát triển của các xã trong tiểu vùng và vùng Tây Nam.

Cùng đó, bám sát định hướng của Bộ Chính trị và của tỉnh về phát triển bền vững miền Tây Nghệ An. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, rừng núi, di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan và các danh thắng đặt trong điều kiện, yêu cầu bối cảnh mới để xác định các trọng tâm phát triển và ưu tiên chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện. Quyết tâm, quyết liệt nhưng không nôn nóng, chủ quan và kiên trì thực hiện theo định hướng đã xác định.

Đặc biệt. xã Anh Sơn cần khơi dậy, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đi đầu, dậy trước, khí phách và trí tuệ của con người Anh Sơn thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển.

Song song, xã cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phát triển văn hóa ngang tầm với vai trò trung tâm của tiểu vùng. Chăm lo công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng xã Anh Sơn cùng với các xã trong vùng trở thành địa bàn vững chắc về thế trận quốc phòng.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Anh Sơn nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 28 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Anh Sơn gồm 4 đồng chí.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TL

