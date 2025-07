Thời sự Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An Sáng 20/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương về Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn) và Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (xã Bạch Hà).

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thành Tâm – Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng – Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nội vụ và các địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, trải rộng trên diện tích gần 7 ha, là nơi quy tập gần 11.000 phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thuộc 27 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

Là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, nơi đây trở thành biểu tượng thiêng liêng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai nước Việt - Lào.

Các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hoa tại Nhà thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Minh Hưng và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Lê Minh Hưng và các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm thỉnh chuông tại tháp chuông Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, trước Đài tưởng niệm uy nghiêm khắc dòng chữ “Tổ quốc ghi công”, đồng chí Lê Minh Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm thỉnh chuông và cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Sau nghi thức chính, đồng chí Lê Minh Hưng và các đại biểu đến từng phần mộ thắp những nén hương thơm, thành kính tưởng niệm và cầu mong hương hồn các liệt sĩ yên nghỉ nơi đất mẹ.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, đoàn công tác Trung ương trao tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho tỉnh Nghệ An 300 triệu đồng, góp phần chăm lo, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt đoàn công tác Trung ương trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Nghệ An 300 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Rời Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, đồng chí Lê Minh Hưng và đoàn công tác về Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn - nơi ghi dấu những trận đánh ác liệt và sự hy sinh của các lực lượng trên tuyến đường huyết mạch trong kháng chiến chống Mỹ.

Các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương và các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Không quân Mỹ từng trút xuống đây gần 19.000 quả bom và hàng chục ngàn quả tên lửa nhằm phá hủy tuyến chi viện, biến vùng đất này thành “tọa độ lửa”.

Dù vậy, với tinh thần “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, lực lượng tại Truông Bồn vẫn giữ vững mạch máu giao thông cho các đoàn xe ra tiền tuyến.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hương trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Nghệ An dâng hương trước phần mộ 13 Anh hùng liệt sĩ Đại hội 317. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Minh Hưng và đoàn công tác thành kính, xúc động dâng hoa, dâng hương tại mộ tập thể 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí trong đoàn công tác nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Thành Duy

Những người con tuổi mười tám, đôi mươi đã ngã xuống ngày 31/10/1968, trong lúc thực hiện nhiệm vụ thông đường, bảo đảm cho đoàn xe vận tải quân sự vượt qua “tọa độ lửa” để chi viện cho chiến trường miền Nam khi chỉ còn vài giờ nữa là Mỹ ngừng ném bom miền Bắc.

Các đại biểu thực hiện Lễ tưởng niệm tri ân 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Những đóa cúc trắng được trang trọng đặt trước mộ tập thể, từng nén hương thơm khẽ tỏa, gợi lên sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của các Anh hùng liệt sĩ.

Những dòng tên khắc trên bia đá không chỉ lưu dấu một giai đoạn lịch sử mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần quả cảm, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân và máu xương vì Tổ quốc của cả một thế hệ.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dâng hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn công tác về Nhà tưởng niệm 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Truông Bồn trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí trong đoàn công tác thắp hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Thành Duy

Trong không gian trang nghiêm, đồng chí Lê Minh Hưng và đoàn kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ với tấm lòng tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.