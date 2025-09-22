Xã hội Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường THPT Anh Sơn II.

Sáng 22/9, tại Trường THPT Anh Sơn II, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, cùng sự đồng hành của thầy cô giáo, phụ huynh và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT và kỹ năng lái xe an toàn tại Trường THPT Anh Sơn II. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhờ đó tình hình cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến học sinh, chủ yếu do một số em chưa đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, trong khi sự quản lý, nhắc nhở từ gia đình đôi lúc chưa thường xuyên, nghiêm khắc.

Ông Phan Huy Chương – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình được tổ chức nhằm giúp học sinh trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển xe an toàn, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông. Các trường THPT trên địa bàn sẽ triển khai ký cam kết giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh; coi việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá hạnh kiểm.

Học sinh Trường THPT Anh Sơn II ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi lễ, hơn 1.000 học sinh đã được nghe phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn từ lý thuyết đến thực hành. Ban ATGT tỉnh kêu gọi mỗi học sinh gương mẫu thực hiện các quy định pháp luật, bắt đầu từ những hành động nhỏ như không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không vượt đèn đỏ, luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Học sinh Trường THPT Anh Sơn II hào hứng trả lời câu hỏi về an toàn giao thông tại chương trình. Ảnh: Đình Tuyên

Tại buổi tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn học sinh kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Ảnh: Đình Tuyên

Đại diện Ban ATGT tỉnh trao quà tặng cho học sinh Trường THPT Anh Sơn II. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, Ban ATGT tỉnh đã trao tặng 1.100 bút, 200 móc khóa, 200 cuốn sách; nhà tài trợ tặng 30 mũ bảo hiểm cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh, góp phần khuyến khích, động viên các em nghiêm túc thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương.