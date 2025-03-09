Pháp luật Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên cầu Yên Xuân gây bức xúc Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy với hành vi nguy hiểm, gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh từ clip, nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37K2-555.27, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên cầu Yên Xuân (nối 2 xã Hưng Nguyên Nam và xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An). Sự việc được cho là xảy ra vào sáng ngày 2/9.

Hình ảnh nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên cầu Yên Xuân được người dân ghi lại. Clip: CSCC

Đáng chú ý, thời điểm diễn ra sự việc, cầu Yên Xuân đang có nhiều phương tiện lưu thông, bao gồm cả xe máy, ô tô. Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm, liên tục đánh võng, di chuyển thiếu kiểm soát và không tuân thủ bất kỳ quy tắc an toàn giao thông nào.

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên cầu. Ảnh cắt từ clip

Hành động trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ mà còn gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển và những người đang tham gia giao thông trên cầu.

Trước sự việc này, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, xác minh danh tính người điều khiển phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là biện pháp răn đe mà còn nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.