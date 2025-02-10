Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ Trong 2 ngày 1 và 2/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân xã Tân An khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của đợt bão số 10 (bão Bualoi) mưa to, nước lũ sông Con lên nhanh đã khiến 13/21 xóm của xã Tân An bị chìm trong biển nước, trong đó 7 xóm bị cô lập, gần 500 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn…

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con nhân dân thôn Xuân Hương, xã Tân An. Ảnh: Trọng Kiên

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tế lương thực thực phẩm và nước uống cho bà con nhân dân bị cô lập tại thôn Xuân Hương, xã Tân An. Ảnh: Trọng Kiên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 700 dân quân tự vệ cùng các phương tiện phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến các vị trí an toàn, đồng thời, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con nhân dân.

Lãnh đạo xã Tân An phối hợp với các lực lượng tiếp tế lương thực thực phẩm và nước uống cho bà con nhân dân bị cô lập tại thôn Tân Trung, xã Tân An. Ảnh: Trọng Kiên

Hiện nay, nước sông Con bắt đầu rút, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi sát diễn biến, chủ động triển khai lực lượng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khi nước rút. Bên cạnh công tác cứu hộ, cứu nạn, các cơ quan, đơn vị còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó thiên tai, phòng tránh tai nạn trong mưa lũ.