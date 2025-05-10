Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10

Phú Hương 05/10/2025 09:18

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 46/CĐ-UBND, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10/2025.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 4 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ đêm 5/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

bao-so-11-matmo-7-17596171667071735269719.png
Dự báo vị trí và hướng đi của bão Matmo lúc 4h sáng 5-10. Ảnh: NCHMF

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương:

Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ, ngày 5/10/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn trước 13 giờ ngày 5/10/2025.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn trên diện rộng

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn trên diện rộng

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa nay 24/9

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa nay 24/9

Xã Vạn An di dời, đưa tất cả thuyền của các hộ vạn chài về nơi tránh trú an toàn

Xã Vạn An di dời, đưa tất cả thuyền của các hộ vạn chài về nơi tránh trú an toàn

Bão số 3 (bão Wipha): Nghệ An cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h sáng ngày 21/7

Bão số 3 (bão Wipha): Nghệ An cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h sáng ngày 21/7

Đọc tiếp

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn trên diện rộng

Nghệ An chủ động ứng phó với cơn bão số 11 dự báo gây mưa lớn trên diện rộng

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa nay 24/9

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ trưa nay 24/9

Xã Vạn An di dời, đưa tất cả thuyền của các hộ vạn chài về nơi tránh trú an toàn

Xã Vạn An di dời, đưa tất cả thuyền của các hộ vạn chài về nơi tránh trú an toàn

Bão số 3 (bão Wipha): Nghệ An cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h sáng ngày 21/7

Bão số 3 (bão Wipha): Nghệ An cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h sáng ngày 21/7

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO