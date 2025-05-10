Kinh tế Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10 UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 46/CĐ-UBND, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 10 giờ, ngày 5/10/2025.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 4 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ đêm 5/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Dự báo vị trí và hướng đi của bão Matmo lúc 4h sáng 5-10. Ảnh: NCHMF

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương:

Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ, ngày 5/10/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn trước 13 giờ ngày 5/10/2025.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.