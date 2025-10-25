Kinh tế Nghệ An phát huy hiệu quả chương trình cho nông dân vay phân bón trả chậm Sau 5 năm triển khai (2020 – 2025), chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã mang lại kết quả thiết thực, giúp hàng chục nghìn hộ nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao năng suất và thu nhập.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.P

Sáng 25/10, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình cho nông dân vay phân bón trả chậm 2020-2025 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Anh hùng Lao động Trương Văn Hiền - Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo công tác phối hợp giữa 2 đơn vị về việc cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân trong 5 năm qua. Ảnh: T.P

Trong 5 năm qua, Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã cung ứng cho nông dân hơn 66.500 tấn phân bón, với tổng giá trị quy đổi trên 480 tỷ đồng. Chương trình được tổ chức thường xuyên theo mùa vụ, giúp nông dân chủ động nguồn vật tư, đảm bảo thời vụ gieo trồng, nhất là trong những thời điểm khó khăn về tài chính.

Cùng với việc hỗ trợ vốn vật tư, Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền sử dụng phân bón khoa học, giúp thay đổi nhận thức, nâng cao hiệu quả đầu tư. Nếu trước đây, nông dân còn e dè với các loại NPK hàm lượng cao, thì nay nhờ hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật, nhiều người đã mạnh dạn chuyển đổi, sử dụng các loại phân bón chất lượng tốt, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Đồng chí Trương Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An thông qua quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030. Ảnh: T.P

Chương trình cũng tạo nền tảng để hình thành mô hình cánh đồng lớn, liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản, góp phần tăng năng suất, ổn định đầu ra. Nhờ có nguồn phân bón kịp thời, nhiều vùng sản xuất lúa, ngô, lạc, mía… duy trì tốt lịch thời vụ, năng suất tăng, thu nhập của nông dân được cải thiện rõ rệt.

Bước sang giai đoạn mới, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An sẽ tiếp tục được triển khai trong bối cảnh mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp. Để phù hợp với tình hình mới, hai bên thống nhất đổi mới phương thức tổ chức, phân cấp rõ trách nhiệm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 – 2030, chương trình phấn đấu cung ứng cho nông dân 80.000 – 90.000 tấn phân bón các loại. Ảnh: T.P

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 – 2030, chương trình phấn đấu cung ứng cho nông dân 80.000 – 90.000 tấn phân bón các loại, tổng giá trị ước đạt 700 – 750 tỷ đồng, đảm bảo tỷ lệ thu hồi nợ 100%. Hội Nông dân tỉnh sẽ giao chỉ tiêu trực tiếp cho cơ sở xã, phường; còn Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp phân bổ kế hoạch cho từng chi nhánh khu vực. Việc phối hợp, ký kết, theo dõi và thu hồi nợ được thực hiện minh bạch, thông suốt bằng phần mềm quản lý trực tuyến.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tái cơ cấu mạng lưới phân phối, mở rộng điểm cung ứng vật tư nông nghiệp đến tận xã, rút ngắn quãng đường vận chuyển, giảm chi phí trung gian, đảm bảo giao hàng đúng thời vụ. Hội Nông dân các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và hội viên về sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao vai trò phối hợp giữa hai đơn vị. Ảnh: T.P



Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, chương trình còn có giá trị xã hội sâu sắc. Thông qua hình thức tín chấp, Hội Nông dân khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng hội viên trong phát triển sản xuất. Về phía doanh nghiệp, chương trình giúp mở rộng mạng lưới phân phối, củng cố thương hiệu, đồng thời gắn kết chặt chẽ với người nông dân – đối tượng trực tiếp sử dụng sản phẩm.