Nông dân khẩn trương tái sản xuất, giữ nhịp cung ứng cho thị trường cuối năm

NTV - 25/10/2025 16:03

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 5 và số 10, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nguồn cung nông sản trên thị trường có thời điểm bị đứt gãy cục bộ. Hiện nay, khi thời tiết ổn định, các địa phương đang tập trung khôi phục sản xuất, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng nhằm bảo đảm nguồn nông sản, thực phẩm phục vụ thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.