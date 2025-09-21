Kinh tế Vĩnh Tường, viết tiếp hành trình đổi thay Giữa miền Tây xứ Nghệ, nơi con sông Lam uốn lượn ôm trọn những dải đồi xanh thẳm, Vĩnh Tường hiện lên vừa quen vừa mới. Quen bởi đó vẫn là vùng đất lao động cần cù, chịu thương, chịu khó của bao thế hệ; mới bởi từng ngày nơi đây đang khoác lên diện mạo khác, sáng rõ hơn khát vọng phát triển. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với nhiều dấu ấn, mở ra chặng đường mới 2025 - 2030 đầy kỳ vọng, nơi ý chí và sự đồng thuận sẽ được thử thách, bồi đắp để viết nên câu chuyện đổi thay.

Tiềm năng và những thử thách

Một góc xã Vĩnh Tường. Ảnh: CSCC

Từ triền đồi chè buổi sớm, nhìn xuống thung lũng, Vĩnh Tường hiện ra như một bức tranh sơn thủy trữ tình. Dãy núi trùng điệp xanh thẳm, cánh đồng nối dài ven sông, những nếp nhà nằm rải rác giữa mênh mông đất trời. Vị trí địa lý này vừa là lợi thế, vừa đặt ra không ít thử thách cho quá trình phát triển. Vĩnh Tường nằm ở miền Tây Nghệ An, là cửa ngõ nối trung du với miền núi cao, có diện tích tự nhiên rộng, nguồn đất đai màu mỡ, tiềm năng để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của dòng Lam như mạch nguồn nuôi dưỡng, tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy, đồng thời gắn kết địa phương với các vùng lân cận. Nhờ vị trí ấy, Vĩnh Tường có điều kiện để xây dựng những vùng nguyên liệu tập trung, phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, đồng thời kết nối giao thương hàng hóa ra các khu vực khác.

Đền Cửa Lũy xã Vĩnh Tường. Ảnh: CSCC

Tuy nhiên, chính địa thế miền núi cũng khiến Vĩnh Tường đối diện nhiều khó khăn. Hạ tầng chưa đồng bộ, kinh tế quy mô nhỏ nên việc thu hút đầu tư chưa thuận lợi. Những năm gần đây, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh đến sản xuất, khiến đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, thêm phần chật vật. Không ít lao động phải bươn chải xa quê, trong khi những hộ ở lại phải gánh chịu sự thiếu ổn định trong sản xuất và thu nhập.

Nhưng như truyền thống vốn có, càng gian khó, con người nơi đây càng bền bỉ, kiên cường. Trong từng bản làng, ý chí vượt khó vẫn bền chặt như sợi chỉ đỏ nối liền các thế hệ. Vĩnh Tường không né tránh thử thách, mà coi thử thách như phép thử, như động lực để tự khẳng định mình. Đất có thể dốc, trời có thể khắc nghiệt, nhưng lòng người chưa bao giờ thôi khát vọng vươn lên.

Đổi thay từ nghị quyết đến đời sống

Ban chấp hành Đảng uỷ xã Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CSCC

Ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính, xã Vĩnh Tường chính thức ra đời. Trong giai đoạn đầu, bộn bề khó khăn chồng chất: Vừa phải ổn định tổ chức, vừa lo xây dựng định hướng phát triển. Thế nhưng, với tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo quyết liệt, xã đã bước đi những bước chắc chắn, tạo ra dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Vĩnh Tường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ qua, xã kết nạp thêm 60 đảng viên mới, bổ sung sức trẻ và trí tuệ cho tổ chức cơ sở Đảng. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật. Những buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với Nhân dân trở thành nhịp cầu tin cậy, gắn kết ý Đảng với lòng dân, khơi dậy niềm tin vào sự lãnh đạo, quản lý của chính quyền.

Phát triển cây mía vùng bãi ở xã Vĩnh Tường. Ảnh: T.P

Kinh tế địa phương cũng có bước chuyển mình đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,56%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 2.119 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,23 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với trước. Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng dần các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Trong nông nghiệp, những đồi chè xanh ngát, những cánh đồng mía, sắn trải dài đã hình thành vùng nguyên liệu ổn định, đem lại giá trị kinh tế bền vững. Toàn xã hiện có trên 300 ha chè công nghiệp, hơn 200 ha mía, gần 360 ha sắn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản được chú trọng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 33,5%. Bên cạnh đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cũng phát triển mạnh, với gần 360 cơ sở sản xuất hoạt động, tạo việc làm cho hơn 1.100 lao động địa phương.

Nghề bánh gai ở xã Vĩnh Tường. Ảnh: T.P

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng lan tỏa, khẳng định sức mạnh gắn kết cộng đồng. Giáo dục - đào tạo đạt thành tích cao, với 7/9 trường đạt chuẩn quốc gia; phong trào học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi liên tục được duy trì. Công tác y tế cơ sở được quan tâm, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên tới 92%. Công tác giảm nghèo trở thành điểm sáng khi đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 5,11% năm 2021 xuống còn 1,58% vào năm 2025.

An ninh - quốc phòng luôn được giữ vững. Các cuộc diễn tập phòng thủ cấp xã được đánh giá loại giỏi, tình hình an ninh trật tự ổn định, không để xảy ra điểm nóng kéo dài. Xã cũng quan tâm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công, đồng thời huy động được nhiều nguồn lực từ con em xa quê đóng góp xây dựng địa phương.

Những kết quả ấy, dẫu chưa thể nói là toàn diện, vẫn khẳng định một thực tế: Vĩnh Tường đã bước đi vững vàng hơn trên hành trình mới, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vững vàng phát triển bền vững

Đại hội nhiệm kỳ mới mở ra những hướng đi lớn, tạo nền tảng để xã vươn lên mạnh mẽ. Ảnh: CSCC

Khép lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Vĩnh Tường bước vào chặng đường mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Đặc biệt, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã mở ra hướng đi lớn, tạo nền tảng để xã vươn lên mạnh mẽ.

Mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ xã đề ra là phát triển nhanh, bền vững, toàn diện; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vĩnh Tường cũng xác định sẽ phát huy tiềm năng du lịch văn hóa - tâm linh, hình thành các tour gắn với đền Cửa Lũy, chùa Anh Sơn, hang Đồng Trương, nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, góp phần đưa địa phương trở thành điểm đến trong hành trình về nguồn của du khách.

Người dân xã Vĩnh Tường tích cực tham gia phong trào "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Ảnh: T.P

Đến năm 2030, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người khoảng 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,6%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh trên 99%. Hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ sẽ được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành cụm công nghiệp chế biến nông sản, tạo động lực mới cho phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Vĩnh Tường nhấn mạnh tới việc tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định. Song song với đó, xã hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, sạch, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy, trở thành điểm tựa cho phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tiến tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu mới.

Đời sống văn hoá tinh thần của người dân được chú trọng, quan tâm. Ảnh: CSCC

Trên tất cả, khát vọng của Vĩnh Tường không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng, mà là mong muốn kiến tạo một quê hương nơi mỗi người dân đều có cơ hội đổi đời, nơi những giá trị văn hóa được bảo tồn, nơi tương lai mở ra bằng niềm tin và ý chí.

Trong dòng chảy lịch sử của miền Tây Nghệ An, Vĩnh Tường hôm nay như con thuyền đã vượt qua ghềnh thác, đang tiến về phía trước bằng đôi mái chèo của niềm tin và sự đồng thuận. Những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng để xã bước tiếp trên hành trình mới. Và hành trình ấy, với khát vọng, nghị lực và sự chung sức của toàn dân, hứa hẹn sẽ đưa Vĩnh Tường trở thành vùng đất không chỉ đẹp bởi cảnh quan sông núi, mà còn giàu sức sống bởi ý chí và thành quả của con người nơi đây.