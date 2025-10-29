Kinh tế Các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai Năm 2025, tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng của ba cơn bão lớn (số 3, số 5 và số 10), gây thiệt hại nặng cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Trước khó khăn ấy, người dân các địa phương đang mong sớm được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 5/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh, để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và từng bước tái thiết sau thiên tai.

Địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ

Ngày 5/9/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND, quy định cụ thể mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thực hiện Nghị định số 09/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đảm bảo người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp… đều có cơ hội nhận được hỗ trợ phù hợp với mức độ thiệt hại thực tế.

Cụ thể, với cây trồng, mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại được quy định cụ thể theo từng loại và giai đoạn sinh trưởng. Với cây lúa, thiệt hại trên 70% được hỗ trợ từ 6-10 triệu đồng/ha tùy thời gian gieo trồng; thiệt hại 30-70% được hỗ trợ 3-5 triệu đồng/ha. Cây hằng năm khác như rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây dược liệu… được hỗ trợ từ 3-15 triệu đồng/ha tùy giai đoạn (cây con, phát triển, cận thu hoạch) và mức độ thiệt hại. Cây lâu năm ở giai đoạn kiến thiết cơ bản được hỗ trợ 6-12 triệu đồng/ha; giai đoạn kinh doanh bị giảm năng suất được hỗ trợ 10-20 triệu đồng/ha...

Nhiều cây trồng bị gãy đổ do mưa bão. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Đối với lâm nghiệp, rừng trồng và cây lâm sản ngoài gỗ mới trồng đến nửa chu kỳ được hỗ trợ 4-8 triệu đồng/ha; trên nửa chu kỳ hoặc rừng gỗ lớn trên 3 năm tuổi được hỗ trợ 7-15 triệu đồng/ha. Vườn giống, rừng giống thiệt hại được hỗ trợ 10-20 triệu đồng/ha...

Trong lĩnh vực thủy sản, diện tích nuôi tôm, cá đặc sản, cá truyền thống thâm canh, bán thâm canh bị thiệt hại được hỗ trợ 60 triệu đồng/ha; nuôi trong lồng, bè được hỗ trợ 30 triệu đồng/100 m³ thể tích...

Với vật nuôi, gia cầm bị chết được hỗ trợ 30.000-45.000 đồng/con; chim cút 5.000 - 10.000 đồng/con; lợn từ 600.000 đến 3 triệu đồng/con tùy lứa tuổi và loại; bò sữa hỗ trợ 4-12 triệu đồng/con; trâu, bò thịt, ngựa hỗ trợ 3-7 triệu đồng/con...

Toàn tỉnh có gần 400.000 gia cầm bị chết do mưa bão số 10. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Văn Hợi - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và Khoa học công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: “Ngay sau khi Nghị quyết 16 được ban hành, Sở đã có văn bản yêu cầu các xã, phường khẩn trương lập Tổ kiểm tra, thống kê thiệt hại, đánh giá mức độ ảnh hưởng theo mẫu quy định. Hồ sơ sau khi tổng hợp, thẩm định tại cấp xã sẽ được chuyển về Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ. Hiện nay, đã có một số địa phương báo cáo thiệt hại về Sở, tuy nhiên số lượng vẫn chưa nhiều, điều này ảnh hưởng đến tiến độ chung”.

Cũng theo hướng dẫn của Sở, chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm thành lập Tổ kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại; lập báo cáo đồng thời tổng hợp hồ sơ gửi cấp tỉnh thẩm định. Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phân bổ kinh phí, các địa phương có trách nhiệm công khai danh sách, tổ chức chi trả trực tiếp cho người dân. Toàn bộ quá trình hoàn thiện hồ sơ phải hoàn thành trong 60 ngày kể từ khi thiên tai xảy ra để đảm bảo người dân kịp thời khôi phục sản xuất.

Người dân Nghệ An khôi phục sản xuất sau mưa bão. Ảnh tư liệu: Thanh Phúc

Qua trao đổi, bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năm nay Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, đặc biệt là ba cơn bão số 3, số 5 và số 10 liên tiếp gây mưa lớn, lũ quét và ngập úng trên diện rộng. Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Nghệ An đã kịp thời huy động các nguồn lực từ ngân sách địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân để hỗ trợ cấp bách cho người dân. Các nguồn hỗ trợ này đã giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, ổn định chỗ ở, khôi phục sinh hoạt.

Riêng về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16 ngày 5/9/2025, quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê, lập danh sách cụ thể từng hộ dân, diện tích và mức độ thiệt hại. Việc triển khai hỗ trợ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời, nhằm giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế nông thôn sau thiên tai.

Người dân mong sớm có hỗ trợ

Những ngày cuối tháng 10, xã An Châu, tỉnh Nghệ An vẫn còn in đậm dấu vết của cơn bão số 10. Cánh đồng tôm tan hoang, đầm nuôi sạt lở, bờ bao đổ nát, đến nay vẫn chưa thể khôi phục.

Nhiều đầm tôm bị hư hỏng sau mưa bão tại xã An Châu. Ảnh: Q.A

Gia đình anh Nguyễn Cường, xóm 2, xã An Châu là hộ dân nuôi tôm quy mô lớn trên địa bàn xã với 5,7ha, chia hơn 30 đầm. Tuy nhiên, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến 2/3 tôm trong đầm đã bị cuốn trôi, các bờ bao bị phá hỏng. Đến nay, đã gần 1 tháng trôi qua nhưng anh Cường vẫn đang loay hoay không biết phục hồi như thế nào.

“Bão cuốn hết tôm, hệ thống đầm bị phá hủy, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Đây là lứa tôm tôi dự kiến bán dịp Tết để trả nợ ngân hàng và chi phí sinh hoạt cho cả năm. Giờ thì vốn liếng không còn, chỉ biết trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước để gượng dậy mà thôi”, anh Cường chia sẻ.

Gia đình anh Nguyễn Cường, xã An Châu bị thiệt hại hơn 3 tỷ đồng với hơn 30 đầm tôm bị hư hỏng, trôi tôm ra ngoài. Ảnh: Q.A

Không chỉ riêng gia đình anh Cường, hộ anh Nguyễn Hữu Sỹ ở xóm 4, xã An Châu cũng rơi vào cảnh trắng tay. Trận ngập lụt sau bão số 10 khiến gần 10.000 con gà nặng 500g và 6.500 con nặng từ 1,5 - 3kg sắp xuất chuồng chết sạch, hàng tấn cám hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đang tất bật dọn dẹp chuồng trại, anh Sỹ nói: “Giờ việc quan trọng nhất là khử khuẩn, dọn dẹp môi trường để tránh dịch bệnh, nhưng muốn tái đàn thì phải có vốn”.

Theo ông Đậu Ngọc Long - Chủ tịch UBND xã An Châu, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương về lĩnh vực nông nghiệp với hơn 50 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, trong đó 35 ha tôm, 15 ha cá nước ngọt và cá lúa; hơn 109.000 con gia cầm bị chết do ngập. Từ địa phương được xem là thủ phủ tôm, gia cầm trên địa bàn huyện Diễn Châu cũ, nay các hộ chăn nuôi đều trong tình trạng khó khăn.

Ông Long cho biết: “Ngay sau bão, xã đã phối hợp các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp dân tạm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp mới là nỗi lo lâu dài. Xã đã lập hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị được hỗ trợ theo Nghị quyết 16, để người dân sớm tái thiết sản xuất”.

Toàn bộ trại gà của gia đình anh Nguyễn Hữu Sỹ, xã An Châu bị chết do mưa bão. Ảnh: Q.A

Không chỉ ở đồng bằng mà tại các địa phương vùng cao, bà con cũng đang chờ đợi sự tiếp sức kịp thời để khôi phục lại sinh kế. Ông Kha Tiền Lê, bản Tam Liên, xã Tam Quang, chia sẻ: “Sau mưa lũ, toàn bộ diện tích lúa mùa của gia đình tôi bị ngập, mất trắng, hoa màu cũng bị vùi lấp. Tôi thấy xã cũng đã về kiểm kê thiệt hại, giờ chỉ mong chính sách hỗ trợ được phần nào”.

Bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, sau bão, địa phương đã rà soát, kiểm đếm và lập tờ trình xin kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh. Nếu như cơn bão số 3, địa phương chịu ảnh hưởng lớn về nhà cửa, công trình thì cơn bão số 10 lại chịu thiệt hại nặng về cây trồng, vật nuôi. Địa phương mong muốn các sở, ban, ngành sớm phân bổ các nguồn hỗ trợ để người dân khôi phục sản xuất.

Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa bão. Ảnh: Q.A

Theo thống kê của Ban Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, riêng cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tỉnh với 4.656 ha lúa, 7.864 ha rau màu, 7.923 ha cây lâu năm và 45.661 ha rừng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 393.000 con gia cầm, 1.289 con gia súc, 245 ha diện tích nuôi tôm, 8.517 ha nuôi cá ao hồ nhỏ bị thiệt hại… Trước đó, bão số 3 và bão số 5 cũng đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng trên các lĩnh vực.



