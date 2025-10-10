Pháp luật

Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường kiểm tra, phát dọn đường biên, cột mốc sau mưa bão

Sau đợt mưa bão kéo dài, vùng biên giới xã Tri Lễ bị ảnh hưởng nặng nề. Giữa gian khó, những người lính Đồn Biên phòng Tri Lễ vẫn kiên trì bám trụ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lụt bão, đồng thời vẫn duy trì tuần tra, phát dọn đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.