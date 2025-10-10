Bộ đội Biên phòng Nghệ An tăng cường kiểm tra, phát dọn đường biên, cột mốc sau mưa bão

Đồn Biên phòng Tri Lễ đóng quân tại bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, được giao quản lý, bảo vệ 18,53 km đường biên giới, với 8 cột mốc (từ mốc 373 đến mốc 380). Địa bàn rộng lớn, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là trong mùa mưa bão khiến nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra đường biên cột mốc càng thêm gian nan. Ảnh: Tiến Đông Sau hơn 2 giờ hành quân bằng xe máy trên tuyến đường bị cắt xẻ vì mưa lũ, chúng tôi đã tiếp cận được với khu vực đường biên, bỏ xe máy lại và tiếp tục đi bộ để lên cột mốc. Ảnh: Tiến Đông Điểm tiếp cận đầu tiên là cột mốc 376, đây là cột mốc tiểu nằm trên đường biên giới Việt - Lào. Phía Việt Nam thuộc bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, còn phía bên kia biên giới là bản Đèn Đín, Cụm Phăn Thoong, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn. Sau những đợt mưa bão kéo dài, không chỉ đường sá bị sạt lở hư hỏng, đường lên cột mốc cũng ken dày lau lách, khiến việc di chuyển của tổ công tác gặp không ít khó khăn. Ảnh: Tiến Đông Tại bản Huồi Mới, người dân đến làm nương, rẫy khá gần với khu vực đường biên, vì thế con đường đi lên cột mốc phải băng, cắt qua nhiều hàng rào bảo vệ nương, rẫy của bà con. Ảnh: Tiến Đông Đặt chân lên khu vực cột mốc, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không bắt tay vào việc phát dọn ngay mà nghiêm trang làm lễ chào cột mốc. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và cả người dân địa phương, đây không chỉ là một nghi thức thường lệ, mà là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Khoảnh khắc nhắc nhở rằng từng đường biên, từng cột mốc là máu xương của bao thế hệ cha ông để lại và phải được bảo vệ bằng tất cả lòng trung thành và trách nhiệm. Ảnh: Tiến Đông Tổ công tác bắt tay vào việc phát dọn xung quanh khu vực cột mốc 376. Quanh chân cột mốc 376, những bụi cỏ rậm rạp và dây leo được cán bộ, chiến sĩ cẩn thận phát dọn. Ảnh: Tiến Đông Sau những đợt mưa bão kéo dài, cây cối ven đường biên và quanh khu vực cột mốc mọc um tùm, dây leo chằng chịt phủ kín lối đi, che khuất cả đường biên và chân mốc giới. Điều này khiến tổ công tác phải vừa đi vừa phát quang bụi rậm, chặt dọn cành cây để khơi thông đường biên. Công việc này không chỉ để làm sạch lối đi mà còn nhằm đảm bảo khu vực cột mốc và đường biên luôn phong quang, rõ ràng. Ảnh: Tiến Đông Sau một thời gian được phát dọn, quanh cột mốc trở nên phong quang, sạch sẽ, nổi bật giữa màu xanh của núi rừng. Ảnh: Tiến Đông Một thành viên đặc biệt của tổ công tác là ông Xồng Xùa Lỳ, hơn 80 tuổi, sống tại bản Huồi Mới. Nương rẫy của ông nằm gần cột mốc 376. Dù tuổi cao, ông vẫn thường xuyên có mặt trong các đợt phát dọn đường biên, chăm sóc cột mốc cùng các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ tại trạm Huồi Mới. Dù tuổi đã cao nhưng bước chân ông Lỳ vẫn thoăn thoắt, cánh tay chắc khoẻ vung dao phát xẻ những cành cây um tùm chắn lối. Ảnh: Tiến Đông Khi được hỏi về cảm xúc sau mỗi lần tham gia bảo vệ, dọn dẹp đường biên, cột mốc, ông Lỳ chỉ cười lớn - "Cả cuộc đời tôi gắn bó với mảnh đất này, với từng đường biên, cột mốc. Chăm sóc đường biên, cột mốc cùng bộ đội Biên phòng là nhiệm vụ thiêng liêng, còn sức khoẻ thì tôi sẽ còn tham gia”. Sự gắn bó, trách nhiệm và tình cảm của ông khiến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ hết sức trân trọng. Họ gọi ông bằng cái tên thân thương “bố Lỳ”. Những lớp chiến sĩ đến rồi đi theo thời gian, còn ông vẫn ở đó, như một “cột mốc sống” giữa biên giới. Ảnh: Tiến Đông Theo Thượng tá Hồ Thanh Quang – Chính trị viên Đồn Biên phòng Tri Lễ: “Dù thiên tai diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn duy trì và phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc từ mốc 373 đến mốc 380 thường xuyên, nhằm kiểm tra tình hình sạt lở, phát dọn cây cối, đảm bảo cột mốc, đường biên phong quang, sạch sẽ”. Trong ảnh, phút nghỉ ngơi của tổ công tác sau một ngày làm việc vất vả. Sau khi hoàn thành việc phát dọn cột mốc 376 và đường biên hai đầu mốc. Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng địa phương phát dọn các cột mốc và các đoạn đường biên khác mà đơn vị quản lý. Ảnh: Tiến Đông
