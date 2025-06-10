Thứ Hai, 6/10/2025
Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm 2025” cho trẻ em khu vực biên giới

Lê Thạch 06/10/2025 16:56

Hòa chung không khí rộn ràng của Tết Trung thu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đồng loạt tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm 2025” dành cho các em thiếu nhi vùng biên giới.

Tại các điểm trường, các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như rước đèn, phá cỗ, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi dân gian và nhận quà Trung thu. Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn trao tặng hàng nghìn suất quà, bánh kẹo, đèn lồng và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập. Trong ảnh: Các cháu Trường mầm non bản Tùng Hương, xã Tam Quang, vui Tết Trung thu. Ảnh: Lê Thạch
Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang đã trao 75 suất quà cho trẻ, tặng 1 loa kéo, 1 bộ lân sư rồng cho điểm trường mầm non. Ảnh: Lê Thạch
Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với UBND xã Tam Quang và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại Mô hình “Đồng hành cùng Ký túc xá vùng biên”. Ảnh: Lê Thạch
Các cháu thiếu nhi tại ký túc xá vùng biên xã Môn Sơn vui Tết Trung thu. Ảnh: Lê Thạch
Ra mắt “Gian hàng không đồng - ký túc xá vùng biên” nhằm tạo điều kiện để các học sinh học tập tốt tại xã Môn Sơn. Ảnh: Lê Thạch
Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học trên địa bàn tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Keng Đu. Ảnh: Lê Thạch
Các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã Keng Đu vui Tết Trung thu. Ảnh: Lê Thạch
Các nhà tài trợ phối hợp với Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó và con nuôi đồn Biên phòng nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Lê Thạch
Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao tặng quà Trung thu cho các học sinh trên địa bàn xã Mỹ Lý. Ảnh: Lê Thạch
Mâm cỗ Trung thu được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm chuẩn bị tại xã Sơn Lâm. Ảnh: Lê Thạch
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm vui Tết Trung thu 2025 cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn. Ảnh: Lê Thạch
Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân, góp phần mang đến cho trẻ em nơi biên cương một mùa Trung thu trọn vẹn yêu thương, ấm áp tình quân - dân. Trong ảnh: Đồn Biên phòng Na Ngoi trao tặng xe lăn cho các cháu bị khuyết tật trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức. Ảnh: Lê Thạch

