Kinh tế Mùa thu hái dâu da đỏ - đặc sản miền Tây Nghệ An Quả dâu da rừng từ lâu đã trở thành loại trái cây đặc sản gắn liền với núi rừng miền Tây Nghệ An, tập trung nhiều nhất tại các xã Tri Lễ, Thông Thụ. Mỗi mùa thu hoạch, loại quả này không chỉ làm phong phú thêm ẩm thực địa phương mà còn góp phần cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao.

Clip: Văn Trường

Những ngày giữa tháng Tám, về bản Na Niếng (xã Tri Lễ), dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con chuẩn bị bao tải, quấn xà cạp, rủ nhau vào rừng từ sáng sớm để hái dâu da.

Bà Vi Thị Tình - người dân địa phương cho biết: “Quả dâu da đỏ, người Thái ở đây gọi là "mạc phí", tức là quả lửa, vì khi chín nó đỏ rực. Cây thường mọc tự nhiên dưới tán rừng, có khi mọc lẻ, có khi thành cụm, trong vườn nhà cũng có nhưng hiếm”.

Một cây dâu da đỏ quả mọc từ gốc đến ngọn trong vườn nhà dân ở xã Tri Lễ. Ảnh: Văn Trường

Theo bà Tình, mỗi chuyến vào rừng “săn” dâu da thường có 2 người cùng đi, băng qua khe, suối, dốc núi nhiều giờ liền mới tìm thấy cây sai quả.

“Nếu may mắn, có thể hái được 30 - 40 kg. Giá bán hiện nay từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, mỗi ngày cũng kiếm được 200.000 - 300.000 đồng, góp phần trang trải cuộc sống gia đình”, bà nói.

Người dân bản Na Niếng, xã Tri Lễ đi hái dâu da. Ảnh: Văn Trường

Theo chia sẻ của một số người dân xã Tri Lễ, cây dâu da đỏ vốn là thân gỗ lớn, cao, quả mọc thành chùm từ gốc tới ngọn. Việc hái quả vì vậy không hề đơn giản, đòi hỏi kinh nghiệm leo rừng, am hiểu địa hình và kỹ năng để đảm bảo an toàn.

Quả dâu da đỏ ở xã Tri Lễ được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Văn Trường

Mùa dâu da đỏ ở miền Tây Nghệ An thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, trùng thời điểm bà con vào rừng hái măng. Trên các tuyến đường dẫn vào xã Tri Lễ những ngày này, dâu da đỏ được bày bán khắp nơi, từ sạp nhỏ bên vệ đường đến trung tâm xã - nơi các thương lái tập kết thu mua, xe tải tấp nập đổ về.

Các thương lái thu mua quả dâu da đỏ ở xã Tri Lễ. Ảnh: Văn Trường

Chị Trần Thị Lan - một thương lái ở xã Quỳ Châu cho biết: “Tuần nào tôi cũng lên các xã Tri Lễ, Thông Thụ để gom dâu da. Mỗi chuyến được 3 - 4 tạ, tiêu thụ trong tỉnh hoặc chuyển ra Hà Nội, Hải Phòng… Năm nay quả đều, đẹp nên rất chạy hàng”.

Quả dâu da đỏ khi chín có vị chua ngọt thanh mát. Ảnh: P.V



Mùa này cây dâu da quả chín đỏ rực rất đẹp. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ là thức quà dân dã, dâu da đỏ còn góp phần quan trọng trong sinh kế của nhiều hộ dân. Ông Lô Minh Điệp - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: “Trong các khu rừng tự nhiên của xã còn khá nhiều cây dâu da đỏ mọc rải rác. Vào mùa, bà con ở các bản Na Niếng, Kèm Đôn, Liên Hợp… đều lên rừng hái quả. Có gia đình mỗi mùa thu nhập 5 - 7 triệu đồng từ loại quả này, đời sống ổn định hơn".

Người dân xã Tri Lễ bán quả dâu da ngay tại bản. Ảnh: P.V

Dù chưa phải là cây trồng chủ lực, nhưng dâu da đỏ đang dần khẳng định giá trị. Xã Tri Lễ hiện đang tính đến phương án khoanh nuôi, bảo vệ những khu rừng có cây dâu da đỏ phân bố tự nhiên, đồng thời, gắn với phát triển du lịch sinh thái - trải nghiệm mùa hái quả cùng đồng bào.

Nếu được đầu tư bài bản, loại cây từng được xem chỉ là “quà rừng” này có thể trở thành sinh kế bền vững cho người dân nơi đây trong tương lai gần.