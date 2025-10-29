Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Ngày 29/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ký ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Chương trình hành động xác định phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị, các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án của Chính phủ và quy hoạch tỉnh; đồng thời tập trung thực hiện 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương trình hành động xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực. Trước hết là tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và các công việc có tính chất đặt nền tảng, tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực.

Đồng thời, triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Và cuối cùng là cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực, khu vực.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đề án, chính sách, nghị quyết, chương trình, dự án cụ thể để thực hiện 3 đột phá phát triển của nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Thể chế, nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng.

Về xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm, Chương trình hành động xác định tiếp tục thực hiện 28 nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm đã ban hành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện 28 nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm mới trong nhiệm kỳ 2025 - 2030; huy động nguồn lực triển khai thực hiện 24 dự án đầu tư trọng điểm.

Ngoài các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nêu trên, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Trung ương và yêu cầu thực tiễn trong từng thời điểm cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ bổ sung vào chương trình công tác, xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch, đề án và chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là căn cứ để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và thực hiện chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; đồng thời, đây cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu.

Toàn văn chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại đây.