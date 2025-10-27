Xây dựng Đảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường Vinh Lộc Sáng 27/10, Đảng ủy phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 93 đảng viên có 80, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Khắc Hoàn, 98 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ khối Ngũ Phúc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đến dự, trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và phường Vinh Lộc tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, Đảng ủy phường Vinh Lộc đã công bố 8 Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trao tặng Huy hiệu Đảng cho 93 đảng viên. Trong đó, đảng viên Nguyễn Khắc Hoàn, 98 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ khối Ngũ Phúc, được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hoàng Thanh Sơn - Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Vinh Lộc công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về trao tặng Huy hiệu Đảng cho 93 đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Có 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 17 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Có 16 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 23 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khắc Hoàn, 98 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ khối Ngũ Phúc. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chúc mừng và tri ân sâu sắc những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ và trưởng thành của mỗi đảng viên.

Mỗi chiếc Huy hiệu mang trên mình niềm tự hào, danh dự, trách nhiệm và lý tưởng cách mạng; là minh chứng sống động, là biểu tượng thiêng liêng của lòng trung thành tuyệt đối, của cả cuộc đời son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho rằng: Trong số 93 đồng chí tiêu biểu được nhận Huy hiệu Đảng dịp này, có nhiều đồng chí đã hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua quá trình hoạt động cách mạng gian khổ lâu dài qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong thời chiến hay thời bình, khi công tác cũng như lúc đã nghỉ hưu, dù ở cương vị, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, thể hiện ý chí kiên trung của người chiến sĩ cộng sản, còn sức lực còn cống hiến, gương mẫu đi đầu tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển tỉnh Nghệ An nói chung, phường Vinh Lộc nói riêng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An thăm hỏi sức khỏe đảng viên Nguyễn Khắc Hoàn 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp, với những định hướng, mục tiêu phát triển quan trọng trong thời gian tới được xác định rõ ràng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng: Để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội, yêu cầu đặt ra cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bởi vậy, mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục nêu cao phẩm chất người đảng viên cộng sản, phát huy truyền thống cách mạng, trí tuệ, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân phường Vinh Lộc nói riêng và Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà nói chung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; mãi xứng đáng với truyền thống và phần thưởng cao quý được Đảng trao tặng.

Phó Bí thư Thường trực Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Vinh Lộc tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng thực chất, đi vào trọng tâm, phù hợp với thực tế; quan tâm công tác phát triển đảng viên; chú trọng rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ngang tầm nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa



Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực tiễn công tác ở địa phương.

Thực hiện có trọng tâm công tác kiểm tra, mở rộng giám sát thường xuyên, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp.

Lãnh đạo phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa



Quan tâm phát huy vai trò của các đồng chí đảng viên cao tuổi, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí tham gia sinh hoạt, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên theo quy định; coi đây là nguồn lực tinh thần to lớn trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm, giúp đỡ đối với các gia đình chính sách, gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên cao tuổi…

Lãnh đạo phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa



Lãnh đạo phường Vinh Lộc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, đảng viên Hoàng Hữu Thái, sinh hoạt tại Chi bộ khối Mẫu Đơn được nhận Huy hiệu 60 tuổi Đảng đã phát biểu cảm ơn Đảng luôn giáo dục, rèn luyện để mỗi đảng viên ngày càng hoàn thiện và trưởng thành.

Đảng viên Hoàng Hữu Thái phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Đảng viên Hoàng Hữu Thái cũng hứa tiếp tục học tập, rèn luyện, cầu thị học hỏi, tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ “cố gắng là người kiểu mẫu” để nhân dân noi theo, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.