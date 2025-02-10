Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò công tác tuyên truyền trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh Việc đổi mới công tác tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy lòng dũng cảm, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để Nghệ An tiếp tục là điểm sáng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

NHẬN DIỆN ĐÚNG VỀ THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã sớm nhận thức và ngày càng xác định rõ hơn về nguy cơ, tác hại của tệ tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngay từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân và Chính phủ; là “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”

Chúng ta đều biết, tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có; đó là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. Các quốc gia tồn tại và phát triển vững mạnh đều quan tâm và tiến hành đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Theo Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003: “Tham nhũng là sự lợi dụng quyền lực của Nhà nước để trục lợi riêng”. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam đã xác định “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Như vậy, về bản chất, nói một cách nôm na, dễ hiểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thì tham nhũng là hành vi “ăn cắp của công làm của tư”.

Một trang bản thảo bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Ảnh tư liệu

So với “tham nhũng” thì “tiêu cực” có nghĩa rộng hơn. Do đó, phải xác định phạm vi của tiêu cực và chúng ta cần tập trung phòng, chống là những hành vi có liên quan đến tham nhũng; đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau. Nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực.

“ Đại hội XIII của Đảng xác định: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

Phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (ngày 5/5/2014), cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 5 phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; trong đó, đề cao nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đây là nhiệm vụ không mới nhưng rất quan trọng. Bởi tuyên truyền, giáo dục là biện pháp căn bản để nâng cao nhận thức, đạo đức, xây dựng liêm chính; chống tha hóa, biến chất. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về việc tham gia phát hiện và tố giác tham nhũng tiêu cực gắn liền với việc biểu dương, vinh danh và khen thưởng thích đáng, kịp thời những người tố giác, phát hiện; biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, đồng thời, lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ vị trí đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết của người cán bộ, công chức, xây dựng và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ. Phải dấy lên trong dư luận xã hội phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng, giáo dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, danh dự; biết xấu hổ, đau khổ vì tham nhũng, tiêu cực.

Nhận thức đúng về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực là phải ngay từ trong từng cấp ủy, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên.

Nhận thức rõ và hiểu biết thật sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Nhưng trong tình hình hiện nay, việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực cũng có tác dụng tích cực để răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Trần Đức Lượng - bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh có hành vi lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm. Ảnh tư liệu

Các cơ quan truyền thông cần đăng tin, bài định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cũng như những hạn chế, yếu kém, những khó khăn, phức tạp; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các quan chức năng phải chủ động cung cấp một cách kịp thời, đúng pháp luật cho các cơ quan báo chí những thông tin có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG HIỆN NAY Ở NGHỆ AN

Nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1150-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh gồm 15 đồng chí do đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, 5 Phó trưởng ban và 9 thành viên.

Từ khi thành lập đến tháng 6/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đưa 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình như: Vụ án liên quan đến dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư; Vụ án “Đưa, môi giới, nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An; Vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn; Vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tương Dương;…

Phiên tòa xét xử vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Minh Khang vào tháng 9/2023. Ảnh: Tiến Đông

Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An, trong kỳ (từ 15/12/2022 đến 31/5/2023), các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng. Số vụ án, bị can tham nhũng được phát hiện trong kỳ là 20 vụ/91 bị can, tăng 10 vụ, 70 bị can; tăng 100% về số vụ, tăng 333% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; các nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành 13 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ban hành 106 văn bản.

Các hoạt động kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thực hiện rà soát 308 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát 850 văn bản quy phạm pháp luật các cấp và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013; thực hiện 35 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đến nay, đã ban hành 29 kết luận. Qua thanh tra, đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 36 tổ chức và 232 cá nhân có vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện công khai quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về hoạt động của cơ quan, tổ chức; tổ chức công khai, minh bạch trong các lĩnh vực như: Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản; tài chính, ngân sách Nhà nước; tổ chức cán bộ; việc huy động và sử dụng tài sản đóng góp của Nhân dân; quản lý sử dụng đất; quản lý, sử dụng nhà ở...

Hình thức công khai chủ yếu là thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp; thông báo bằng văn bản, niêm yết tại trụ sở, báo cáo tại kỳ họp HĐND các cấp... Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; cập nhật đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách xã hội của tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An và của các cơ quan, đơn vị.

Toàn tỉnh đã lồng ghép tiến hành 35 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động đối với 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua kiểm tra không phát hiện vi phạm. Toàn tỉnh cắt giảm 301,43 tỷ đồng qua tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư; cắt giảm 771,33 tỷ đồng qua tiết kiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Việc mua sắm, quản lý tài sản đã được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 23 cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Dự án Khu nhà ở thấp tầng do doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh làm chủ đầu tư là 1 trong 10 công trình, dự án được Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra. Ảnh: Nhật Lân

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền 56.169 triệu đồng và 9.583m² đất; trong đó, ban hành quyết định thu hồi 34.571 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 21.598 triệu đồng và 9.583m² đất, đã thu hồi được 27.621 triệu đồng. Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 46 cuộc thanh tra chuyên ngành, bao gồm 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 26 cuộc thanh tra đột xuất, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực xây dựng, y tế, nông nghiệp và môi trường. Qua thanh tra chuyên ngành, phát hiện 15 tổ chức và 33 cá nhân có vi phạm; ban hành 48 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 584 triệu đồng, đã thu 386 triệu đồng.

Cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, điều tra 18 vụ tham nhũng/104 bị can, đã xử lý 9 vụ/76 bị can, 9 vụ/28 bị can số vụ án, bị can đang tiến hành điều tra. Tổng số vụ Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 7 vụ tham nhũng/21 bị can (cũ 2 vụ/7 bị can; số vụ mới 5 vụ/14 bị can). Đã truy tố chuyển tòa án 7 vụ/21 bị can. Tổng số vụ tham nhũng được TAND các cấp thụ lý là 6 vụ/17 bị cáo, đã xét xử 5 vụ/16 bị cáo; đang trong thời gian xét xử 1 vụ/1 bị cáo. Theo báo cáo của Công an tỉnh, thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra là hơn 206 tỷ đồng; hiện nay, tài sản đã thu hồi hơn 87,1 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, không có người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện bằng nhiều hình thức: Lồng ghép với các hội nghị giao ban; qua hệ thống thông tin đại chúng; các văn bản do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành đưa tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên bản tin nội bộ; tổ chức các lớp tập huấn, đăng tải lên cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị...

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 31 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, lồng ghép công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tổng số 2.486 lượt người tham gia.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Thành Duy

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có nhiều bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, cập nhật kịp thời các thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, công bố thông tin do Nhân dân cung cấp về những hiện tượng, sự việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực...

Bên cạnh đó, Nhân dân trên địa bàn đã chủ động cung cấp nhiều thông tin, tố cáo các vi phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước của cán bộ, công chức; tố giác các sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; trực tiếp thực hiện việc giám sát việc xây dựng các công trình công cộng tại địa phương mình... góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực còn những hạn chế, bất cập, như: Nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; về đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có lúc còn chậm, chưa kịp thời, mang nặng tính phản ánh, ít tính định hướng, dẫn dắt. Đội ngũ nhà báo, báo cáo viên tham gia trực tiếp cho mảng đề tài trọng yếu này chưa nhiều, phương thức tuyên truyền nhiều khi nặng về hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu; nội dung tuyên truyền còn dàn trải; hiệu quả tuyên truyền đôi lúc chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn.

Vẫn còn tình trạng một số cơ quan báo chí, truyền thông thiếu nhạy cảm chính trị, thông tin thiếu khách quan; một số ít phóng viên, người làm báo còn lợi dụng nghề nghiệp, lợi dụng việc giám sát, phản biện, phản ánh tham nhũng để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò của báo chí cách mạng....

GIẢI PHÁP TRONG TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở NGHỆ AN HIỆN NAY

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “…tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp đột phá sau:

Một là, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, hấp dẫn và gần dân như: Đa dạng hóa nội dung tuyên truyền bằng việc kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật, phản ánh điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt dám đấu tranh với tiêu cực, với việc phân tích các “điểm nóng” trong quản lý Nhà nước có nguy cơ phát sinh tham nhũng (đất đai, đầu tư công, tuyển dụng, đấu thầu…); sử dụng công nghệ số, mạng xã hội và truyền thông đa phương tiện để truyền tải thông tin: sản xuất các video ngắn, hoạt hình minh họa tình huống tham nhũng điển hình; infographics về quy trình xử lý tố cáo; podcast về những vụ việc đã xử lý. Đưa nội dung này lên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo…; tổ chức chuỗi video “Phòng, chống tham nhũng dễ hiểu” do cán bộ trẻ, người có ảnh hưởng trong tỉnh trình bày để tiếp cận giới trẻ; ứng dụng công nghệ AI và Chatbot hỗ trợ người dân tra cứu thông tin về quyền tố cáo, cách thức phản ánh hành vi tham nhũng, quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Hai là, gắn công tác tuyên truyền với các phong trào thi đua, hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, trong đó, tập trung vào các hoạt động: Tổ chức các cuộc thi viết, sáng tác video clip, kịch ngắn, tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tham nhũng vào tiêu chí đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các sở, ngành trực tiếp liên quan đến thủ tục hành chính, tài chính, đất đai; mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh cần xây dựng ít nhất 1 mô hình điểm về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng gắn với thực tiễn hoạt động, ví dụ như “Ngày thứ Sáu không phong bì”, “Chi bộ 3 không” (không tham nhũng, không bao che, không im lặng), “Một cửa liêm chính”...

Ba là, phát huy vai trò báo chí, truyền thông và đội ngũ cộng tác viên cơ sở trong công tác tuyên truyền. Tăng cường đầu tư chuyên trang, chuyên mục phòng, chống tham nhũng trên các báo, đài địa phương với cách thể hiện dễ hiểu, hấp dẫn, mang tính phản biện xã hội cao. Thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng tại xã, phường, thị trấn để phát hiện thông tin từ cơ sở. Tổ chức định kỳ Diễn đàn “Tiếng nói công dân với phòng, chống tham nhũng” trên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh hoặc nền tảng trực tuyến để người dân gửi câu hỏi, phản ánh, góp ý với chính quyền.

Bốn là, thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh tố cáo thân thiện, dễ sử dụng và được bảo vệ như: Xây dựng cổng thông tin điện tử chuyên biệt hoặc tích hợp mục “Phòng, chống tham nhũng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, có chức năng tiếp nhận phản ánh, tố cáo, khiếu nại, cung cấp thông tin pháp luật và trả lời trực tuyến; phát triển ứng dụng điện thoại “Nghệ An Liêm Chính” cho phép người dân gửi phản ánh, tố cáo ẩn danh, xem hướng dẫn pháp lý, cập nhật tiến độ xử lý phản ánh, nhận tin nhắn cảnh báo về các hình thức tham nhũng phổ biến; cam kết công khai kết quả xử lý thông tin phản ánh (trừ thông tin mật hoặc bảo vệ người tố cáo), từ đó tạo niềm tin cho người dân.

Năm là, tăng cường vai trò nêu gương và tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hoạt động như: Biên soạn gương điển hình về cán bộ, đảng viên, công dân tích cực phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, được lan tỏa qua sách, video, tọa đàm; mỗi cấp ủy, chính quyền cơ sở cần lựa chọn ít nhất 1-2 cá nhân và tập thể tiêu biểu trong năm để tuyên truyền nêu gương (qua báo chí, mạng xã hội, hội nghị…); lãnh đạo các cấp cần công khai bản kê khai tài sản hàng năm, tham gia đối thoại với người dân về công tác phòng, chống tham nhũng để củng cố hình ảnh “cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Sáu là, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng vào chiều sâu và gắn chặt với giáo dục đạo đức công vụ. Biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền phòng, chống tham nhũng ngắn gọn, trực quan, phù hợp với từng đối tượng (cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…). Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tham nhũng vào chương trình sinh hoạt chi bộ hàng quý, trong đó có phân tích các tình huống sát thực tế tại địa phương. Bồi dưỡng kỹ năng “từ chối tham nhũng” cho cán bộ tiếp dân, bộ phận một cửa, thông qua các lớp tập huấn chuyên đề...

Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cần được nhìn nhận như một “mũi nhọn” trong chiến lược toàn diện xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với đặc thù là một tỉnh có truyền thống cách mạng, văn hóa, dân trí cao, Nghệ An có đầy đủ điều kiện để thực hiện các giải pháp đột phá, sáng tạo nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

