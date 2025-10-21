Góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Công tác xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đất nước

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, khoa học, thể hiện tầm nhìn chiến lược, toàn diện và quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tôi đặc biệt quan tâm nội dung về công tác cán bộ - lĩnh vực được Đảng ta xác định là “then chốt của then chốt”. Nhiệm kỳ qua, công tác này đã có nhiều đổi mới tích cực: quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch; kỷ luật, xử lý sai phạm nghiêm minh; phân công, phân cấp rõ hơn, gắn với mô hình chính quyền hai cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần thẳng thắn nhìn nhận. Không ít trường hợp cán bộ được đánh giá “đúng quy trình”, lý lịch đẹp, lễ bổ nhiệm hoành tráng, nhưng sau đó lại bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy tố. Thực tế đó phản ánh tình trạng đánh giá cán bộ còn hình thức, cảm tính, nể nang. Cùng với đó, việc kiểm soát quyền lực chưa thực sự hiệu quả; công tác kê khai tài sản còn hình thức; ở cơ sở, nhiều cán bộ năng lực thực tiễn còn yếu, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới.

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, tôi đề nghị Văn kiện Đại hội XIV cần làm sâu sắc hơn quan điểm: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, đã là “cái gốc” thì phải chăm lo “vun xới” thường xuyên. Thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực thực chất, hiệu quả, coi quyền lực là hữu hạn, gắn quyền hạn với trách nhiệm và chế tài nghiêm minh. Tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, giúp họ “biết nhiều việc, nhưng thạo việc mình đảm nhận”.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, liêm chính, nói đi đôi với làm, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ - yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, toàn diện và sâu sắc, phản ánh bản lĩnh, trí tuệ và sự đổi mới tư duy của Đảng trong hoạch định đường lối phát triển đất nước nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm “tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới” - một vấn đề mang tính nền tảng, quyết định đến uy tín, năng lực và sức sống của Đảng trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đây là yêu cầu mang tầm chiến lược, không chỉ bảo đảm cho Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, mà còn giúp mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trở nên gắn bó, thực chất và hiệu quả hơn.

Văn kiện cần tiếp tục làm rõ và nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng gắn với bảo đảm nguyên tắc “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ”, song hành với thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực thực chất, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng bao biện, chồng chéo hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo.

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, rõ mục tiêu, rõ trọng tâm, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Khi nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, thì vai trò lãnh đạo của Đảng mới được khẳng định vững chắc.

Tôi cũng rất tâm đắc với với nội dung “chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu”. Đề nghị Đảng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, kiểm tra, giám sát, để mỗi cấp uỷ, người đứng đầu thật sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hi sinh vì lợi ích chung. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng,

Chi bộ là “tế bào” của Đảng, là nơi trực tiếp rèn luyện, thử thách và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên; là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuy vậy, ở không ít nơi, sinh hoạt chi bộ vẫn còn hình thức, đơn điệu; việc tự phê bình, phê bình chưa thật sự thẳng thắn; năng lực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn hạn chế.

Đáng chú ý, phần lớn các vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên khi bị phát hiện, xử lý kỷ luật đều không xuất phát từ chi bộ - nơi lẽ ra phải là “tai mắt”, là “ngọn đèn soi” kịp thời nhất. Điều đó cho thấy, vai trò giáo dục, giám sát, rèn luyện đảng viên ở không ít chi bộ chưa được phát huy đúng tầm, công tác kiểm tra, nhắc nhở, phòng ngừa vi phạm còn nặng về hình thức.

Để “tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện”, trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần nhấn mạnh hơn nữa yêu cầu xây dựng chi bộ thực sự là “nền móng” vững chắc, là “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở. Trước hết, cần hoàn thiện quy định và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, định lượng rõ hơn; coi kết quả rèn luyện, tu dưỡng của đảng viên là tiêu chí đánh giá sức sống chi bộ. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, kỹ năng tổ chức sinh hoạt, phương pháp giám sát, nêu gương cho đội ngũ bí thư chi bộ - “linh hồn” của chi bộ.

Cùng với đó, cần phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên; nhân rộng các mô hình sinh hoạt sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, công việc cụ thể của địa phương, đơn vị. Khi mỗi chi bộ thật sự vững mạnh, gắn bó với Nhân dân, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm từ sớm, từ cơ sở, thì chắc chắn sức mạnh của Đảng sẽ được củng cố từ gốc, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục làm tròn vai trò lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên mới.

Là cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với quan điểm xuyên suốt trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: “Dân là gốc”, Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”.

Thực tiễn cho thấy, khi Nhân dân thật sự được làm chủ, được tham gia, được hưởng lợi, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên gấp bội, trở thành động lực quyết định cho mọi thành công của cách mạng. Tôi cho rằng, Văn kiện cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với quyền làm chủ thực chất của Nhân dân, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số và sắp xếp chính quyền hai cấp hiện nay. Cần có cơ chế rõ ràng để Nhân dân tham gia xây dựng, giám sát, phản biện và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đi vào cuộc sống thực chất, không hình thức.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần được xác định rõ hơn là trung tâm đoàn kết, cầu nối chính trị giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong thực hành dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Mặt trận không chỉ vận động, tập hợp mà phải trở thành lực lượng tiên phong khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân; là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phản bác thông tin xấu độc, củng cố niềm tin của Nhân dân.