Thời sự Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, tài sản công và các điều kiện làm việc của chính quyền cấp xã Sáng 29/10, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình, đánh giá kết quả công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở, tài sản công, các điều kiện làm việc để vận hành chính quyền địa phương cấp xã thông suốt, hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ và trụ sở, tài sản công. Ảnh: Thành Cường

Chủ trì phiên giải trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự phiên giải trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường liên quan.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Bí thư Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, kiện toàn, bổ sung cán bộ, công chức.

Bộ máy lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã (HĐND, UBND) được chỉ định đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; công tác điều động, tiếp nhận cán bộ, công chức về công tác tại cơ quan thuộc khối chính quyền địa phương và tạm giao biên chế cho chính quyền địa phương cấp xã trên cơ sở khung hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Về mặt nhân sự, chính quyền cấp tỉnh đã chỉ đạo tích cực việc bổ sung, kiện toàn cán bộ, công chức để đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt và hiệu quả từ tháng 7 năm 2025, đồng thời chú trọng đào tạo chuyên môn và thực hiện đầy đủ các chính sách chi trả lương, phụ cấp.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Về công tác tài sản công và trụ sở, theo báo cáo của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc và tài sản công, bao gồm cả việc phân bổ xe ô tô công vụ, đồng thời phê duyệt phương án xử lý tài sản công và phân bổ 141 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để đảm bảo điều kiện hoạt động cho chính quyền cấp xã mới, nhằm mục đích củng cố bộ máy hành chính cấp cơ sở sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Tại phiên giải trình, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung phân tích những vấn đề phát sinh sau gần 4 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các ý kiến đi sâu vào thực trạng sắp xếp, bố trí và bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công sau sáp nhập.

Từ thực tiễn đó, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, đặc biệt ở cấp xã, trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trình Văn Nhã - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND kết luận phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Qua phiên giải trình, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của UBND tỉnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các ngành liên quan trong việc chỉ đạo, triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và trụ sở làm việc, tài sản công thời gian qua, để chính quyền địa phương cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả trong thời gian tới, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các ngành liên quan tập trung sắp xếp, điều chỉnh biên chế và bồi dưỡng cán bộ, công chức bằng cách rà soát, điều động nhân sự thừa thiếu, ban hành chính sách hỗ trợ và tăng cường tập huấn chuyên sâu.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện sở, ngành cấp tỉnh tham dự phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn các xã, phường thực hiện quy trình các bước để thành lập và bố trí cán bộ, công chức cho các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công ở 8 xã không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Quan tâm, hướng dẫn các xã, phường trong quá trình xây dựng đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương và giảm áp lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức.

Các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tham dự phiên giải trình. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, rà soát, đề xuất các biện pháp liên quan đến bố trí trụ sở làm việc, tài sản công, bao gồm việc rà soát hiện trạng, cân đối nguồn lực để cải tạo, sửa chữa trụ sở, đặc biệt ưu tiên các khu vực khó khăn, và tiến hành quy hoạch trụ sở tập trung.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của 4 Tổ công tác, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cấp xã đối với các nội dung thuộc phạm vi của ngành hoặc liên quan giải quyết của nhiều cơ quan để có hướng dẫn thống nhất, tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện./.