Thứ Ba, 7/10/2025
Tiếng Việt
Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp

C.P 07/10/2025 06:31

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Thông báo số 371-TB/VPTW, ngày 4/10/2025).

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác khuyến nông khi vận hành chính quyền 2 cấp- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chiều 3/10 . Ảnh: TTXVN

Thông báo nêu: Ngày 3/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Lâm- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Trợ lý, Thư ký đồng chí Tổng Bí thư.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nội vụ và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận cần quán triệt và nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp và nhiệm vụ phát triển nông nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân theo đúng tinh thần "nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế"; xác định công tác khuyến nông là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cấp xã, khuyến nông phải gắn với cơ sở, gắn với đồng ruộng.

Cấp ủy, chính quyền cấp xã chỉ đạo công tác khuyến nông, không "khoán trắng" cho đơn vị sự nghiệp công lập

Về mô hình tổ chức, Tổng Bí thư kết luận như sau: Cấp tỉnh, thành phố duy trì các Trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông. Không tổ chức các Trạm khuyến nông khu vực, liên xã.

Cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện dịch vụ công cơ bản thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có chức năng, nhiệm vụ khuyến nông; cấp ủy, chính quyền cấp xã phải quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông, không "khoán trắng" cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ khuyến nông cộng đồng, tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở cán bộ khuyến nông tại cấp tỉnh và các trạm khuyến nông khu vực, liên xã sẽ phân công về các xã, phối hợp với các cán bộ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ở các xã hiện có, bảo đảm ít nhất mỗi xã có 5 - 6 cán bộ khuyến nông, không tăng tổng số biên chế cán bộ khuyến nông.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nội vụ phối hợp với Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo định hướng trên, hoàn thành trước ngày 15/10/2025; các địa phương sắp xếp thành lập đơn vị sự nghiệp cấp xã xong trước ngày 30/10/2025.

Văn phòng Trung ương Đảng thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/ket-luan-cua-tong-bi-thu-to-lam-ve-cong-tac-khuyen-nong-khi-van-hanh-chinh-quyen-2-cap-102251006185425544.htm
https://baochinhphu.vn/ket-luan-cua-tong-bi-thu-to-lam-ve-cong-tac-khuyen-nong-khi-van-hanh-chinh-quyen-2-cap-102251006185425544.htm

