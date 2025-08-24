Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Đồn Biên phòng Mỹ Lý khánh thành và bàn giao 3 nhà đồng đội

Lê Thạch 24/08/2025 11:38

Ngày 23/8, được ủy quyền của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2025 cho 3 quân nhân của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn.

3 quân nhân của đơn vị được trao "Nhà đồng đội" dịp này gồm: Thiếu tá QNCN Đậu Quang Long - nhân viên Đội Vũ trang; Đại úy Moong Văn Tho- nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Vừ Bá Dênh - nhân viên Đội Vũ trang.

bna_2(2).jpg
Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2025 cho gia đình Đại úy Moong Văn Tho - nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Được biết, gia đình các quân nhân nói trên đều thuộc diện khó khăn, chưa có điều kiện tích lũy để xây dựng nhà kiên cố để ở. 3 ngôi “Nhà đồng đội” được khởi công xây dựng vào cuối tháng 4/2025, có diện tích từ 60 - 75 m2 với quy mô 3 gian, mái tôn, tường xây (gỗ), nền lát gạch đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình; với sự hỗ trợ về kinh phí 60 triệu đồng của Bộ Quốc phòng cho mỗi nhà, ngoài ra, còn có sự đóng góp về kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công của anh em, họ hàng, láng giềng gia đình các đồng chí và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

bna_1(3).jpg
Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2025 cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đậu Quang Long- nhân viên Đội Vũ trang của đơn vị. Ảnh: Lê Thạch
bna_3(2).jpg
Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Vừ Bá Dênh- nhân viên Đội Vũ trang của đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Trung tá Bùi Hồng Mạnh - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: 3 ngôi nhà được xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần giúp các gia đình quân nhân có nơi ở ổn định, kiên cố, các quân nhân thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là các công trình ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đồn Biên phòng Nậm Càn ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 224 (Xiêng Khoảng, Lào)

Đồn Biên phòng Nậm Càn ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 224 (Xiêng Khoảng, Lào)

Đồn Biên phòng Nhôn Mai giúp dân giải 'cơn khát' nước sinh hoạt sau lũ

Đồn Biên phòng Nhôn Mai giúp dân giải 'cơn khát' nước sinh hoạt sau lũ

Mưa lũ chia cắt nhiều đồn biên phòng và xã biên giới Nghệ An, lực lượng bộ đội căng mình giúp dân khắc phục hậu quả

Mưa lũ chia cắt nhiều đồn biên phòng và xã biên giới Nghệ An, lực lượng bộ đội căng mình giúp dân khắc phục hậu quả

Đọc tiếp

Đồn Biên phòng Nậm Càn ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 224 (Xiêng Khoảng, Lào)

Đồn Biên phòng Nậm Càn ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 224 (Xiêng Khoảng, Lào)

Đồn Biên phòng Nhôn Mai giúp dân giải 'cơn khát' nước sinh hoạt sau lũ

Đồn Biên phòng Nhôn Mai giúp dân giải 'cơn khát' nước sinh hoạt sau lũ

Mưa lũ chia cắt nhiều đồn biên phòng và xã biên giới Nghệ An, lực lượng bộ đội căng mình giúp dân khắc phục hậu quả

Mưa lũ chia cắt nhiều đồn biên phòng và xã biên giới Nghệ An, lực lượng bộ đội căng mình giúp dân khắc phục hậu quả

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Đồn Biên phòng Mỹ Lý khánh thành và bàn giao 3 nhà đồng đội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO