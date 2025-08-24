Xã hội Đồn Biên phòng Mỹ Lý khánh thành và bàn giao 3 nhà đồng đội Ngày 23/8, được ủy quyền của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Mỹ Lý tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” năm 2025 cho 3 quân nhân của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn.

3 quân nhân của đơn vị được trao "Nhà đồng đội" dịp này gồm: Thiếu tá QNCN Đậu Quang Long - nhân viên Đội Vũ trang; Đại úy Moong Văn Tho- nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Vừ Bá Dênh - nhân viên Đội Vũ trang.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2025 cho gia đình Đại úy Moong Văn Tho - nhân viên Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Được biết, gia đình các quân nhân nói trên đều thuộc diện khó khăn, chưa có điều kiện tích lũy để xây dựng nhà kiên cố để ở. 3 ngôi “Nhà đồng đội” được khởi công xây dựng vào cuối tháng 4/2025, có diện tích từ 60 - 75 m2 với quy mô 3 gian, mái tôn, tường xây (gỗ), nền lát gạch đảm bảo đủ cho nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình; với sự hỗ trợ về kinh phí 60 triệu đồng của Bộ Quốc phòng cho mỗi nhà, ngoài ra, còn có sự đóng góp về kinh phí, vật liệu xây dựng, ngày công của anh em, họ hàng, láng giềng gia đình các đồng chí và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” năm 2025 cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đậu Quang Long- nhân viên Đội Vũ trang của đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Vừ Bá Dênh- nhân viên Đội Vũ trang của đơn vị. Ảnh: Lê Thạch

Trung tá Bùi Hồng Mạnh - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: 3 ngôi nhà được xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần giúp các gia đình quân nhân có nơi ở ổn định, kiên cố, các quân nhân thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là các công trình ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.