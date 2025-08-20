Thứ Tư, 20/8/2025
Đồn Biên phòng Nậm Càn ký kết nghĩa với Đại đội Biên phòng 224 (Xiêng Khoảng, Lào)

Hải Thượng – Biên phòng Nghệ An 20/08/2025 16:48

Ngày 20/8, tại Đồn Biên phòng Nậm Càn (xã Na Ngoi, Nghệ An) diễn ra Lễ ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đại đội Biên phòng 224, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Trung tá Khăm Phăn Chăn La Son - Phó Chánh Văn phòng; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An), cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

img_3046.jpeg
Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đại đội Biên phòng 224 ký kết nghĩa. Ảnh: Hải Thượng

Hoạt động này nhằm thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) về kết nghĩa giữa các đơn vị biên phòng hai bên.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì chế độ hội đàm, trao đổi thông tin định kỳ và tuần tra song phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế về quản lý biên giới.

Đồng thời, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; bàn giao, trao trả công dân vi phạm theo đúng quy định. Hai bên cũng thống nhất tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

img_3044.jpeg
Đại diện Đại đội BP 224 phát biểu. Ảnh: Hải Thượng

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng khẳng định: Việc ký kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Nậm Càn và Đại đội Biên phòng 224 là hoạt động thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt, tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; cùng chung tay xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

img_3045.jpeg
Đại đội Biên phòng 224 tặng quà Đồn Biên phòng Nậm Càn. Ảnh: Hải Thượng
img_3048.jpeg
Đồn Biên phòng Nậm Càn tặng quà Đại đội 224. Ảnh: Hải Thượng

Đến nay, trên tuyến biên giới dài 468,281km tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào, 10 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức ký kết nghĩa với 9 Đại đội Biên phòng và 1 Đồn Công an cửa khẩu nước bạn Lào có chung đường biên giới./.

