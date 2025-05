Pháp luật Mánh khóe mới của tội phạm buôn lậu qua biên giới Thời gian gần đây, tình hình buôn lậu tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều mánh khóe mới hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Mánh khóe, thủ đoạn mới

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn là một trong những địa bàn trọng điểm về giao thương hàng hóa và qua lại biên giới giữa Việt Nam với Lào thông qua tuyến Quốc lộ 7. Xung quanh khu vực này có nhiều lối mở, hệ thống đường mòn hai bên cánh gà biên giới. Cùng với đó, do đây là khu vực có địa hình đồi núi hiểm trở, cư dân thưa thớt, các đối tượng buôn lậu, nhất là tội phạm buôn lậu ma túy, pháo nổ thường sử dụng nhiều mánh khóe, khiến cho việc phòng chống của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn là một trong những địa bàn trọng điểm về giao thương hàng hóa và qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào trên tuyến QL7. Ảnh: Tiến Đông

Vào ngày 14/2/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng, phối hợp với Hải quan và Phòng PC04, Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng: Bounhak SonLi Nhong (SN 1981 quốc tịch Lào) và L.Đ.Q (SN 1998 quốc tịch Việt Nam), vận chuyển 30kg ma túy dạng đá. Thủ đoạn mà các đối tượng này thực hiện là giấu ma tuý gần các cột mốc biên giới ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), sau đó người và xe ô tô nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn rồi mới giao nhận hàng đem đi tiêu thụ.

Các đối tượng và tang vật thu giữ được trong vụ bắt giữ 70kg ketamine vào ngày 4/11/2024. Ảnh tư liệu

Hay như trước đó, vào ngày 4/11/2024, trong quá trình kiểm soát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng người nước ngoài có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 70kg ma túy dạng ketamin được các đối tượng cất giấu trong ghế ngồi của lái xe và trong bình xăng.

Lực lượng Biên phòng kiểm tra giấy tờ của phương tiện chuẩn bị xuất cảnh. Ảnh: Tiến Đông

Thiếu tá Lê Văn Trung - Phó đồn trưởng phụ trách nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn, cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, thường lợi dụng địa hình hiểm trở, đêm tối, hoặc cất giấu hàng hoá trong các phương tiện vận tải, hành lý cá nhân để qua mặt cơ quan chức năng.

Đặc biệt, lợi dụng việc phương tiện đi qua cửa khẩu không thể soi chiếu được nên nhiều đối tượng buôn lậu hàng cấm như ma tuý, pháo nổ, đã sử dụng mánh khóe cải tạo thùng xăng hay khung gầm của xe ô tô để làm nơi cất giấu hàng. Nếu lực lượng chức năng không có nghiệp vụ, không có chó nghiệp vụ để kiểm tra thì rất khó phát hiện.

Qua các vụ việc được phát hiện cho thấy, các mặt hàng buôn lậu phổ biến và thủ đoạn của các đối tượng qua tuyến biên giới này chủ yếu là pháo nổ, động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật, ma túy, gỗ quý hiếm, thậm chí là các hành vi tổ chức đưa người vượt biên trái phép.

Theo số liệu tổng hợp, từ ngày 15/12/2024 đến 14/5/2025, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã đấu tranh bắt giữ 4 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; 5 vụ sử dụng phương tiện vận tải quá hạn. Lực lượng Biên phòng còn phát hiện và bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, còn xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ/23 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 50 triệu đồng.

Tăng cường phối hợp kiểm soát

Ông Dương Công Lý - Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cho biết, ngoài những mánh khóe để buôn bán các loại hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình giá vàng ở Việt Nam tăng cao, nhiều đối tượng ở trong nước đã tìm cách móc nối với các đối tượng ở Lào tìm cách mua vàng thỏi, vàng trang sức giá rẻ sau đó tuồn về Việt Nam qua các cửa khẩu.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, ngoài lực lượng Biên phòng còn có lực lượng Hải quan, Công an, Kiểm dịch để kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại giữa hai bên biên giới. Ảnh: Tiến Đông

Tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn mặc dù chưa bắt giữ được đối tượng buôn lậu vàng, nhưng thực tế đã có một số đối tượng nghi vấn đang tìm cách xây dựng tuyến đường để buôn lậu vàng. Cụ thể, từ đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng khi nhập cảnh vào Việt Nam đã mang theo một lượng trang sức vàng nhiều một cách bất thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì đều là vàng giả.

"Theo quy định tại Thông tư 52/2017/TT-BTC, ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính thì người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu, bằng giấy thông hành, khi mang theo vàng miếng hoặc vàng trang sức có tổng khối lượng 300g trở lên đều phải khai báo tờ khai Hải quan. Một khi giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn với giá vàng ở Lào, thì các đối tượng buôn lậu chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để tìm cách buôn lậu vào Việt Nam" - ông Lý nhận định.

Các đơn vị được trang bị cả chó nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra, giám sát, đặc biệt tập trung vào phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Tiến Đông

Ông Lý còn nhấn mạnh, trước tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an xã Nậm Cắn cùng các lực lượng khác đã tổ chức phối hợp chặt chẽ, sử dụng thiết bị soi chiếu và chó nghiệp vụ để kiểm tra. Đồng thời phân công cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực địa bàn đơn vị quản lý nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Hành lý của du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam được kiểm tra kỹ càng qua hệ thống máy soi chiếu. Ảnh: Tiến Đông

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An (nay là Chi cục Hải quan khu vực XI phụ trách Nghệ An, Hà Tĩnh), cũng đã ký kết quy chế phối hợp. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, gắn bó, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi bên trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh biên giới và ổn định hoạt động giao thương qua lại giữa hai bên cửa khẩu.