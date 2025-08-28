Thứ Năm, 28/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu người có công, gia đình chính sách dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Bằng 28/08/2025 08:17

Sáng 28/8, trước giờ diễn ra chương trình gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu năm 2025, đoàn đại biểu tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, các sở, ngành và các đại biểu tham dự chương trình.

bna__dsc3079.jpg
Đoàn đại biểu tham dự chương trình tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chức gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu năm 2025, nhằm tôn vinh, tri ân những hy sinh to lớn của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

bna__dsc3080.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kính dâng lẵng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.

Đoàn đại biểu thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

bna__dsc3067.jpg
Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đảm bảo chính quyền 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Đức Trung

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu người có công, gia đình chính sách dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO