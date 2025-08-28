Thời sự Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn đại biểu người có công, gia đình chính sách dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 28/8, trước giờ diễn ra chương trình gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu năm 2025, đoàn đại biểu tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ, lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND, các sở, ngành và các đại biểu tham dự chương trình.

Đoàn đại biểu tham dự chương trình tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chức gặp mặt người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu năm 2025, nhằm tôn vinh, tri ân những hy sinh to lớn của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kính dâng lẵng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác chăm sóc người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”.

Đoàn đại biểu thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Người đã chọn.