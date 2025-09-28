Pháp luật Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ sát cánh cùng người dân vùng tâm bão số 10 Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị đến các tỉnh trọng điểm, sẵn sàng phối hợp với địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão.

Trước tình hình khẩn cấp của bão số 10 đang tiến nhanh vào khu vực Bắc Trung Bộ với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, hoàn lưu sau bão được dự báo sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã có mặt để sẵn sàng phối hợp với địa phương sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: P.V

Thực hiện công điện khẩn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó với bão và mưa lớn, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trong vùng bị ảnh hưởng.

Thượng tá Doãn Thanh Tú - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ quán triệt tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” tới cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: P.V

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động, cùng đầy đủ trang thiết bị, vật chất, phương tiện chuyên dụng, tổ chức ứng trực tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các tổ công tác sẵn sàng ra quân hỗ trợ công tác sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người bị nạn và tham gia khắc phục hậu quả sau bão.