Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/9 Dâng hương tưởng niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Nghệ An thu hồi 67,5ha đất để kéo dài đường băng Sân bay Vinh lên 3km, Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 của Nghệ An tăng 1,94% so cùng kỳ năm 2024; thị trường Rằm tháng Bảy…là những thông tin nổi bật trong ngày 6/9.

* Sáng 6/9, tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam, Ban Quản lý Di tích Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2025).

Các đại biểu tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Công Kiên

* Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong phát triển bền vững.

Một góc quang cảnh Khu lưu niệm Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Đậu Kiều Hoa

* HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tại Kỳ họp thứ 32 vừa thông qua danh mục 14 dự án thu hồi đất, trong đó nổi bật là dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Sân bay Vinh đang tạm thời đóng cửa từ 1/7/2025 để phục vụ các dự án nâng cấp, cải tạo. Ảnh: Thành Duy

* Theo thông tin từ Chi cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 1,94% so cùng kỳ năm trước, tăng 1,24% so với tháng 12 năm trước.

Tháng 8, hàng hải sản phong phú, giá cả tăng nhẹ. Ảnh: Thu Huyền

* Lời cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 69 năm Phát thanh, 49 năm Truyền hình Nghệ An.





* Trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia Bảo hiểm xã hội.

* Cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại đường Lý Thường Kiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và PTTH Nghệ An, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ách tắc tại đây là do chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khiến các phương tiện di chuyển theo kiểu mạnh ai nấy đi. Ảnh: Đình Tuyên

* Tuyên án kẻ lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”.