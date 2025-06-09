Cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại đường Lý Thường Kiệt

Xã hộiCần sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại đường Lý Thường KiệtĐình Tuyên • 06/09/2025 06:00Tại phường Thành Vinh, nút giao giữa đường Lê Lợi và đường Lý Thường Kiệt thời gian qua liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài vào các khung giờ cao điểm, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của người dân.Hình ảnh quen thuộc mỗi sáng sớm, giữa trưa và đặc biệt là vào giờ tan tầm tại nút giao giữa đường Lê Lợi và đường Lý Thường Kiệt thuộc phường Thành Vinh, dòng phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều lúc không thể nhúc nhích. Ảnh: Đình TuyênTheo ghi nhận của phóng viên Báo và PTTH Nghệ An, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ách tắc tại đây là do chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khiến các phương tiện di chuyển theo kiểu mạnh ai nấy đi. Ảnh: Đình TuyênÝ thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng chen lấn, vượt ẩu, càng khiến cho giao thông thêm hỗn loạn. Hình ảnh được ghi nhận vào chiều ngày 5/9. Ảnh: Đình TuyênDo ùn tắc giao thông, nhiều người đi xe máy phải chọn vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Đình TuyênÔng Nguyễn Tân, người dân sống tại phường Thành Vinh chia sẻ: Có lần tôi đi khám ở bệnh viện gần đây, phải mất đến 40 phút mới qua được đoạn đường này. Vì không có tín hiệu giao thông nên chẳng ai nhường ai, tôi buộc phải lấn phần đường khác mới đi qua. Tôi kiến nghị chính quyền sớm có giải pháp hợp lý để người dân đỡ vất vả. Ảnh: Đình TuyênCũng như nhiều người dân phản ánh, ùn tắc chỉ thực sự được giải tỏa khi có lực lượng cảnh sát giao thông xuất hiện để phân luồng. Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, giao thông lại rơi vào hỗn loạn. Ảnh: Đình TuyênChị Bùi Thị Hạnh, một người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt chia sẻ:"Công ty tôi nằm ngay trên tuyến đường này nên ngày nào tôi cũng đi làm ngang qua. Vào giờ cao điểm, lượng xe đông đúc khiến việc di chuyển rất khó khăn. Nhiều hôm, các phương tiện chen lấn nhau từng chút một, ai cũng vội vàng nên dễ xảy ra va chạm. Tôi từng chứng kiến không ít vụ tai nạn, nhẹ thì trầy xước xe, nặng thì người bị ngã ra đường. Đi qua đây ngày nào cũng thấy căng thẳng".Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau trên đường Lê Lợi. Ảnh: Đình TuyênCán bộ lực lượng chức năng cho biết, vào các giờ cao điểm sáng, trưa và tan tầm đều có lực lượng được bố trí điều tiết giao thông. Buổi sáng, từ 6h30, lực lượng đã có mặt để phân luồng, còn buổi chiều bắt đầu từ 16h30. Đặc biệt, vào những ngày mưa, lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng tập trung chủ yếu vào việc điều tiết để tránh ùn tắc, chứ không tiến hành kiểm tra hay xử lý vi phạm hành chính. Ảnh: Đình TuyênBên cạnh đó, tuyến đường Lý Thường Kiệt đoạn qua địa bàn phường Thành Vinh dù đã được khởi công từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, khiến hạ tầng giao thông khu vực này bị thắt cổ chai. Bên cạnh đó những rào chắn hố ga để ngổn ngang giữa đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Đình TuyênĐể triển khai hệ thống tín hiệu một cách đồng bộ và hiệu quả, việc hoàn thiện tuyến đường Lý Thường Kiệt là điều cần thiết. Đặc biệt, đoạn còn dở dang (qua địa bàn phường Hưng Bình cũ) cần sớm được thi công, hoàn thiện nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông vận hành thông suốt, an toàn và văn minh. Ảnh: Đình Tuyên