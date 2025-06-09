Xã hội

Cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại đường Lý Thường Kiệt

Tại phường Thành Vinh, nút giao giữa đường Lê Lợi và đường Lý Thường Kiệt thời gian qua liên tục xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài vào các khung giờ cao điểm, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của người dân.