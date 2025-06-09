Thứ Bảy, 6/9/2025
Pháp luật

Tuyên án kẻ lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”

Trần Vũ 06/09/2025 08:16

Với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”, Hà đã câu kết với Thảo lừa bán nhiều nạn nhân cho các công ty ở nước ngoài. Tại đây, các lao động bị ép buộc phải làm công việc lừa đảo người Việt Nam.

Ngày 5/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hà (SN 1999), trú xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) và Bùi Thị Thảo (SN 1994, quê Nghệ An), trú phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh về tội “Mua bán người”. Do Thảo đang nuôi con nhỏ nên xin được xét xử vắng mặt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2022, Thảo sang Dubai mở quán cắt tóc, gội đầu nên quen biết người đàn ông Trung Quốc tên A Phán (không rõ lai lịch). A Phán đặt vấn đề với Thảo tìm người đưa sang Thái Lan làm việc với mức lương 800 USD/tháng.

bna_ha-c388c39d709fb9d1efd3fc52b9dd41bb.jpg
Bị cáo Lê Văn Hà lĩnh án 12 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Cuối tháng 3/2023, Thảo gọi điện cho Lê Văn Hà hỏi có biết ai muốn đi Thái Lan làm việc với mức lương hấp dẫn không? Hà đồng ý đi và nói muốn sang trước để xem công việc như thế nào mới tìm người đưa đi.

Sau đó, Hà được Thảo lo thủ tục bay sang Thái Lan, rồi đưa qua Myanmar. Khi sang Myanmar, Hà biết phải lừa đảo trên mạng nhưng vì ở nhà không có việc làm nên tự nguyện ở lại. Hà cũng gọi điện về báo cho Thảo biết công việc ở nước ngoài là lừa đảo.

Dù vậy, Hà và Thảo vẫn câu kết với nhau để tìm kiếm người bán cho ông chủ Trung Quốc. Từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023, hai đối tượng đã lừa đưa 5 người sang Myanmar giao cho đối tượng Trung Quốc.

Các lao động khi sang bên đó mới biết phải lừa đảo người Việt Nam bằng thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào trang Web “bóng đá phản tỷ số”. Họ bị ép buộc làm việc mỗi ngày từ 12 đến 17 tiếng, nếu không đủ chỉ tiêu phải làm thêm giờ, bị phạt tiền. Quá trình làm việc luôn bị theo dõi, giám sát nếu không làm việc sẽ bị đánh đập.

Sau khi đưa 5 người sang Myanmar, Thảo được A Phán trả 25 triệu tiền công. Số tiền này, Thảo đã đưa cho Hà 20 triệu. Ngoài ra, Hà còn một mình đưa 2 nạn nhân sang nước ngoài, hưởng lợi 8 triệu đồng.

Về phần các nạn nhân, sau thời gian bị lừa bán, một số người đã bỏ trốn về Việt Nam, có người được Tổ chức Rồng Xanh giải cứu, nhưng cũng có nạn nhân gia đình phải gửi tiền sang để chuộc về.

Tại phiên tòa, bị cáo Hà thừa nhận hành vi phạm tội. Hà khai lúc đầu vì hoàn cảnh khó khăn nên đồng ý sang nước ngoài. Sau đó, dù biết sang Myanmar phải làm công việc lừa đảo nhưng vì hám lợi đã tìm người để bán cho ông chủ Trung Quốc. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt Lê Văn Hà 12 năm tù, bị cáo Bùi Thị Thảo lĩnh án 5 năm tù.

      Pháp luật
      Tuyên án kẻ lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”

