Thứ Hai, 1/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

Xuân Mai 01/09/2025 06:27

Ngày 31/8, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản facebook “Nguyễn Thành Nam” đăng tải việc mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80. Sau khi có người chuyển tiền mua giấy mời, mua thẻ thì tài khoản facebook này chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

img.cand.com.vn-resize-800x800-newfiles-images-2025-08-31-_1-1756636706362.jpg
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đã làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N.

Từ thông tin thu thập được, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Quá trình xác minh đã làm rõ đối tượng lừa đảo là N.T.N (SN 2008, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, N khai nhận do cần tiền nên đã lợi dụng ngày lễ Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản thân đối tượng không có giấy mời tham dự sự kiện A80 nhưng N đã tải hình ảnh giấy mời từ trên mạng Internet, sau đó dùng ứng dụng phần mềm chỉnh sửa, nhằm tạo niềm tin cho khách mua là mình đang có giấy mời để khách chuyển tiền đặt cọc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng chiếm đoạt tài sản của 8 người có nhu cầu mua giấy mời dự sự kiện A80 và các chương trình ca nhạc liên quan.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố đã phát hiện và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an thành phố xử lý đối tượng Phan Hạnh Thương (SN 1993, trú tại: Phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 135 triệu đồng thông qua hình thức rao bán giấy mời xem diễu binh A80.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không tin vào các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80; các hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.‎

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-lua-dao-ban-giay-moi-xem-dieu-binh-dieu-hanh-a80--i779974/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-doi-tuong-lua-dao-ban-giay-moi-xem-dieu-binh-dieu-hanh-a80--i779974/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thời tiết Hà Nội ngày 30/8 có thể mưa lớn trong buổi tổng duyệt A80

Thời tiết Hà Nội ngày 30/8 có thể mưa lớn trong buổi tổng duyệt A80

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Đọc tiếp

Thời tiết Hà Nội ngày 30/8 có thể mưa lớn trong buổi tổng duyệt A80

Thời tiết Hà Nội ngày 30/8 có thể mưa lớn trong buổi tổng duyệt A80

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bắt đối tượng lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO