Thời sự Nghệ An thu hồi 67,5ha đất để kéo dài đường băng Sân bay Vinh lên 3km HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tại Kỳ họp thứ 32 vừa thông qua danh mục 14 dự án thu hồi đất, trong đó nổi bật là dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Sân bay Vinh đang tạm thời đóng cửa từ 1/7/2025 để phục vụ các dự án nâng cấp, cải tạo. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định thu hồi tổng diện tích 67,5ha đất tại các phường Vinh Phú, Vinh Hưng và xã Nghi Lộc.

Dự án do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất, có tổng vốn đầu tư hơn 545 tỷ đồng, nhằm kéo dài thêm 600m đường băng hiện hữu, nâng tổng chiều dài lên 3.000m.

Đây là bước đi quan trọng để Cảng hàng không quốc tế Vinh (Sân bay Vinh) đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, đồng thời xây dựng thêm các đường lăn chờ, tăng năng lực khai thác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý III/2025, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý IV/2025 và hoàn thành thi công trong vòng 6 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng.

Chiều 28/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo ACV, các sở, ngành và địa phương liên quan, tập trung bàn giải pháp giải phóng mặt bằng, được xem là khâu quyết định tiến độ toàn bộ dự án.

Ngoài dự án kéo dài đường băng, ACV cũng đang triển khai 3 dự án trọng điểm khác tại Sân bay Vinh gồm: mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; cải tạo Nhà ga hành khách T1 và nâng cấp đường băng hiện hữu, với tổng vốn hơn 925 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt khẳng định doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính cho cả 3 dự án này cùng dự án kéo dài đường cất hạ cánh.

Việc nâng chiều dài đường băng lên 3.000m được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội thu hút đường bay quốc tế, tăng tần suất khai thác và nâng tầm vị thế của Sân bay Vinh một trong những cảng hàng không quan trọng bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.