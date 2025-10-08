Thời sự Chốt kéo dài đường cất, hạ cánh Sân bay Vinh thêm 600m, dự kiến khởi công vào quý IV/2025 Sau khi hoàn thành, Sân bay Vinh sẽ sở hữu đường cất hạ cánh dài 3.000m, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng, tầm xa, thường khai thác trên các đường bay quốc tế hoặc xuyên lục địa như Boeing 787, 777 hay Airbus A350.

Đường cất, hạ cánh hiện hữu của Sân bay Vinh đang được nâng cấp, cải tạo. Ảnh: Thành Duy

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ngày 9/7/2025, đã ban hành Nghị quyết số 346/NQ-HĐQT, thông qua chủ trương đầu tư dự án “Kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh" thêm 600m.

Đây là dự án thuộc nhóm B, là công trình giao thông cấp I, do ACV làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích 67,5 ha tại Sân bay Vinh phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 545 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của ACV.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư sẽ bắt đầu từ quý III/2025, khởi công xây dựng vào quý IV/2025. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 6 tháng kể từ khi chủ đầu tư nhận bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, Cảng hàng không Quốc tế Vinh (Sân bay Vinh) chỉ có một đường cất, hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, quy mô chỉ đáp ứng khai thác các loại máy bay thân hẹp như A320/A321 (máy bay code C) hoặc tương đương.

Trong khi đó, để có thể tiếp nhận và khai thác các dòng máy bay thân rộng, có khả năng bay đường dài, thường được dùng cho các chuyến bay quốc tế hoặc xuyên lục địa như: Boeing 787, 777 hay Airbus A350 (máy bay code E), đường băng cần được kéo dài lên 3.000m.

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2025, sân bay Vinh tạm dừng toàn bộ hoạt động bay để phục vụ 3 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng lớn do ACV làm chủ đầu tư gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn; cải tạo, mở rộng sân đỗ máy bay; cải tạo nhà ga hành khách T1.

Tuy nhiên, dự án sửa chữa đường băng hiện nay mới chỉ dừng lại trong phạm vi chiều dài hiện hữu 2.400m, với tổng mức đầu tư 623,4 tỷ đồng.

Do đó, việc triển khai dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Sân bay Vinh thêm 600m, được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vận tải hàng.

Mới đây, UBND tỉnh và ACV tổ chức buổi làm việc để nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh, đặc biệt kéo dài thêm đường cất hạ cánh thêm 600m.