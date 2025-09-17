Pháp luật Ô tô đổi biển số, có phải đăng kiểm lại và nộp phí đường bộ? Xe ô tô của tôi đang đứng tên công ty, sau khi làm thủ tục đổi tên công ty, xe có đăng ký mới, biển số mới, tuy nhiên, thời hạn đăng kiểm, phí đường bộ vẫn còn hiệu lực, vậy có phải đi đăng kiểm và đóng phí đường bộ theo thông tin biển số mới không?. Vấn đề quan tâm của ông Hồ Tuấn Anh (phường Thành Vinh, Nghệ An).

Trả lời: Hiện nay, việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Đăng kiểm để tiến hành kiểm tra, giám sát và xác nhận về việc tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn trong vận hành phương tiện cơ giới cả đường bộ lẫn đường thủy, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các phương tiện đó. Ảnh tư liệu

Theo đó, không có quy định về việc xe ô tô phải đi kiểm định lại trong trường hợp xe ô tô đang đứng tên công ty, sau khi làm thủ tục đổi tên công ty mới ra đăng ký mới, biển số mới mà thời gian đăng kiểm vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, trong trường hợp xe ô tô thay đổi biển số mới mà có sự thay đổi màu nền biển số thì phải kiểm định lại để thông tin trên giấy chứng nhận kiểm định phù hợp với loại hình vận tải và chu kỳ kiểm định.

Theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thì xe ô tô của công ty chỉ thay đổi sở hữu từ tổ chức này sang tổ chức khác nên không làm thay đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đã nộp.

Do vậy, nếu xe ô tô đã được nộp phí theo chu kỳ kiểm định và thời gian nộp phí sử dụng đường bộ còn hiệu lực thì công ty chưa phải nộp phí sử dụng đường bộ theo thông tin biển số mới.

Tuy nhiên, để thông tin về chủ sở hữu, biển số mới trùng khớp với dữ liệu thu phí và tem thu phí sử dụng đường bộ (được dán trên xe ô tô) thì công ty nên đến cơ sở đăng kiểm để thực hiện thay đổi thông tin cho phù hợp.