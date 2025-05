Người dân vùng Tây Bắc Nghệ An mong trung tâm đăng kiểm sớm hoạt động trở lại

Hơn nửa năm nay, người dân các huyện dọc Quốc lộ 48 như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa phải vất vả tìm nơi đăng kiểm xe vì Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cơ sở 2 đã tạm dừng hoạt động.

Theo phản ánh của người dân các huyện, thị dọc tuyến Quốc lộ 48, thời gian qua họ đã rất vất vả khi phải đưa xe ô tô đi đăng kiểm định kỳ. Lý do là từ tháng 10/2024 đến nay Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cơ sở 2 (Trung tâm 37-02S), đóng tại TX. Thái Hòa phải dừng hoạt động, nên các chủ phương tiện phải di chuyển quãng đường xa hơn để xuống TX.Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, Nghi Lộc hay thậm chí là TP.Vinh để đăng kiểm.

Ông Trần Hữu Toàn, trú tại TX. Thái Hoà cho biết: trước đây khi tôi đi đăng kiểm xe chỉ cần đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cơ sở 2 đóng gần ngã tư đường Hồ Chí Minh giao với Quốc lộ 48 là có thể làm được. Nhưng mới đây, khi xe đến hạn tôi đã phải đưa xe xuống Nghi Lộc mới đăng kiểm được.

Tại huyện Quỳ Hợp, nơi có số lượng xe tải lớn, mà chu kỳ đăng kiểm của xe tải ngắn (từ 6 tháng trở lên), nên việc phải di chuyển quãng đường xa tìm nơi đăng kiểm cũng khiến cho các chủ phương tiện gặp không ít khó khăn.

Ông Lê Văn Thỏa, một chủ cơ sở kinh doanh có nhiều xe tải ở thị trấn Quỳ Hợp cho biết: mấy tháng nay, xe của gia đình cũng như nhiều cơ sở khác trên địa bàn đã phải xuống tận Diễn Châu để đăng kiểm. Nếu hôm nào rảnh xe thì có thể đăng kiểm trong ngày, còn ngày nào đông thì phải đợi đến ngày thứ 2, thậm chí có hôm ở Diễn Châu quá tải lại phải đưa xe vào các trung tâm ở Vinh nên rất bất tiện.

Theo tìm hiểu của PV, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cơ sở 2 là đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng). Tại cơ sở này có 2 dây chuyền đăng kiểm, bình quân mỗi ngày đáp ứng nhu cầu đăng kiểm cho khoảng 150 xe (70 xe/1 dây chuyền).

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Tiến Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cho biết: Từ tháng 10/2024 đến nay, cơ sở 37-02S đóng tại TX.Thái Hòa đang phải tạm dừng hoạt động do thiếu lãnh đạo để ký giấy chứng nhận kiểm định và đăng kiểm viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm định.

Hiện tại Trung tâm vẫn duy trì việc bố trí 1 nhân viên và 2 bảo vệ để giải quyết các vấn đề khúc mắc của người dân, thu phí sử dụng đường bộ và các vấn đề liên quan khác.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để có thể đưa cơ sở 37-02S đi vào hoạt động trở lại, phía Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã có văn bản đề xuất với cơ quan chủ quản xem xét bổ nhiệm 1 lãnh đạo tại đây. Đến ngày 4/4/2025, Sở Xây dựng cũng đã có Văn bản số 1668/SXD-VP gửi Sở Nội vụ xem xét cho ý kiến về việc bổ sung Quy hoạch và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

"Trong thời gian tới, khi bố trí đủ nhân lực, trung tâm sẽ hoạt động trở lại nhằm đáp ứng được nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Tây Bắc Nghệ An" - ông Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa, nhận và môi giới hối lộ” diễn ra tại hai cơ sở 37-01S (có địa chỉ tại thành phố Vinh) và 37-02S (tại thị xã Thái Hòa) của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Đến tháng 10/2024, sau khi TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án và bản án có hiệu lực, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng), và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã thực hiện quy trình xử lý kỷ luật, buộc thôi việc theo quy định đối với 25 người là cán bộ, viên chức của Trung tâm vi phạm pháp luật, trong đó có Giám đốc, 3 Phó Giám đốc, 21 đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ.