Kinh tế Người dân chủ động phương án khi sân bay Vinh tạm đóng cửa Dự kiến đầu tháng 7/2025, Cảng hàng không Quốc tế Vinh sẽ tạm ngừng hoạt động để thực hiện dự án nâng cấp hạ tầng đồng bộ. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vận tải và người dân Nghệ An đang chủ động các phương án đi lại và vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn.

Sự cần thiết phải nâng cấp sân bay Vinh

Cảng hàng không Quốc tế Vinh là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, phục vụ hàng triệu lượt hành khách mỗi năm. Tuy nhiên, sau hơn 2 thập kỷ khai thác, nhiều hạng mục hạ tầng tại sân bay đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao.

Sân bay Vinh phục vụ lượng khách đông đúc. Ảnh: Q.A

Vào tháng 7/2023, một sự cố đã xảy ra khi sân bay Vinh phải tạm ngừng khai thác gần 16 tiếng do khoảng 40m² đường băng bị nứt lớp bê tông nhựa, ảnh hưởng đến an toàn bay.

Sự cố nứt đường băng sân bay Vinh trong tháng 7/2023. Ảnh: P.V

Dự kiến từ ngày 1/7/2025, sân bay Vinh sẽ tạm ngừng hoạt động khoảng 6 tháng để thực hiện 3 dự án nâng cấp lớn với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Các hạng mục chính bao gồm: Sửa chữa, nâng cấp đường cất, hạ cánh và hệ thống đường lăn: Đường cất, hạ cánh hiện hữu dài 2.400m, rộng 45m sẽ được sửa chữa, cùng với hai đường lăn, dải hãm phanh, dải bảo hiểm và hệ thống đèn hiệu. Tổng mức đầu tư cho hạng mục này là hơn 623 tỷ đồng.

Sân đỗ máy bay sẽ được mở rộng để đảm bảo khai thác 9 vị trí đỗ cho các loại máy bay code C (A320, A321 và tương đương), với tổng mức đầu tư 236,63 tỷ đồng.

Nhà ga hiện hữu sẽ được cải tạo, lấp 5 ô thông tầng khoảng 1.189m² và bố trí lại các khu chức năng để tối ưu hóa năng lực khai thác. Tổng mức đầu tư cho hạng mục này là 68,36 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, công suất phục vụ của sân bay Vinh sẽ đạt từ 3 đến 3,5 triệu hành khách/năm đến năm 2030.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Ông Hồ Sỹ Nam - Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Việc tạm dừng hoạt động sân bay Vinh để nâng cấp tổng thể là cần thiết và không thể trì hoãn, nhằm bảo đảm an toàn khai thác trong bối cảnh cơ sở hạ tầng đã khai thác liên tục nhiều năm. Đây cũng là bước chuẩn bị lâu dài để nâng tầm sân bay Vinh thành cửa ngõ hàng không chiến lược khu vực Bắc Trung Bộ. Mặc dù vậy, thời gian đóng cửa chính thức vẫn phải chờ quyết định bằng văn bản từ Cục hàng không Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi, sân bay vẫn tiếp tục vận hành bình thường để phục vụ người dân.

Chủ động thích ứng

Trước thông tin về việc sân bay Vinh dự kiến sẽ tạm đóng cửa trong thời gian tới, các hãng hàng không và doanh nghiệp vận tải đã nhanh chóng xây dựng các phương án thay thế để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách không bị gián đoạn.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Q.A

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết: Hiện tại, Vietnam Airlines khai thác từ 8 – 10 chuyến bay/ngày tại sân bay Vinh, chủ yếu là các tuyến Vinh – TP. Hồ Chí Minh và Vinh – Hà Nội. Nếu sân bay tạm đóng cửa thì hãng dự kiến sẽ tăng thêm các chuyến bay đến sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Trong đó, những hành khách thuộc khu vực Trung và Bắc Nghệ An sẽ thuận tiện hơn khi đi sân bay Thọ Xuân, ngược lại, hành khách thuộc Nam Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh sẽ phù hợp hơn khi bay từ sân bay Đồng Hới.

Đại diện hãng Vietjet Air tại Nghệ An cho biết: “Hiện nay, đơn vị cũng đang chờ thông tin chính thức thời gian tạm đóng cửa sân bay Vinh từ Cục Hàng không. Tuy nhiên, nếu dừng hoạt động sân bay Vinh thì chúng tôi cũng sẵn sàng có các phương án để phục vụ hành khách”.

Hiện nay, Vietjet Air đang khai thác khoảng 10 chuyến bay/ngày tại Vinh (tương đương 20 lần cất, hạ cánh), bao gồm các tuyến: Vinh – TP. HCM, Vinh – Buôn Ma Thuột, Vinh – Cần Thơ và Vinh – Đà Lạt.

Hành khách tấp nập tại sân bay Vinh. Ảnh: Quang An

Không chỉ các hãng bay mà các đơn vị vận tải đường bộ cũng đã lên kế hoạch tăng cường các tuyến xe khách kết nối Nghệ An với các tỉnh thành có sân bay lân cận.

Anh Nguyễn Trung Quân, đại diện nhà xe tại bến xe Bắc Vinh cho biết: Nếu sân bay Vinh tạm dừng, chắc chắn nhu cầu đi lại bằng đường bộ sẽ tăng. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường xe giường nằm quãng ngắn như tuyến Nghệ An – Thanh Hóa và Nghệ An – Quảng Bình để đưa đón hành khách ra sân bay”.

Sân bay Vinh dự kiến sẽ tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 7/2025. Ảnh: Q.A

Việc sân bay Vinh tạm dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhất là sau khi tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Bình được đưa vào sử dụng, việc di chuyển bằng đường bộ từ Nghệ An đến các sân bay thay thế chỉ còn mất từ 2 – 4 tiếng, thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Người dân có thể thu xếp thời gian để di chuyển sớm hơn vài tiếng để có thể đi bằng máy bay tại các tỉnh khác.

Anh Nguyễn Văn Tùng, phường Trường Thi, TP. Vinh chia sẻ: “Gia đình tôi dự định đi TP. HCM dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. Nếu sân bay Vinh tạm đóng cửa, chúng tôi có thể sẽ đổi lịch đi sớm hơn hoặc chuyển sang tàu hỏa, xe khách để tiết kiệm chi phí, dù sao vé máy bay các dịp nghỉ lễ cũng tăng cao hơn so với ngày thường”.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An được thông tuyến giúp người dân có thể dễ dàng di chuyển đến các sân bay thay thế trong thời gian ngắn. Ảnh: Q.A

Khi hoàn thành việc sửa chữa, sân bay Vinh sẽ có diện mạo hiện đại hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực Bắc Trung Bộ.