Kinh tế Cần đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho người dân khu chung cư Quang Trung cũ Mỗi mùa mưa bão, người dân sống trong các tòa chung cư Quang Trung cũ, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An lại nơm nớp lo sợ khi hàng loạt hạng mục đã xuống cấp nặng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Từng là niềm tự hào của thành phố Vinh cũ, sau gần nửa thế kỷ, khu tập thể này nay đã trở thành điểm nóng về mất an toàn nhà ở.

Nguy hiểm rình rập

Khu chung cư Quang Trung cũ, trên địa bàn phường Thành Vinh là điểm nóng về mất an toàn nhà ở mỗi mùa mưa bão. Ảnh: Quang An

Khu chung cư Quang Trung được xây dựng vào năm 1976, nơi đây từng là niềm tự hào của người dân thành phố Vinh (cũ), gắn với ký ức về một giai đoạn lịch sử đáng nhớ. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ sử dụng, quần thể công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ niềm tự hào, nay chung cư Quang Trung trở thành nỗi lo thường trực, nhất là trong mùa mưa bão.

Đến nay, toà chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quang An

Theo tìm hiểu, chung cư Quang Trung hiện còn 6 tòa cũ đang có người sinh sống, bao gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2, với tổng cộng khoảng 440 căn hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Phần lớn cư dân ở đây là cán bộ hưu trí, công nhân, viên chức, những gia đình lao động thu nhập trung bình và thấp, không đủ điều kiện mua nhà mới khi giá đất, giá chung cư trên thị trường ngày càng cao. Trong bối cảnh ấy, họ vẫn bám trụ tại những tòa nhà vốn đã hư hỏng nặng, chấp nhận sống cùng nỗi bất an.

Theo ghi nhận tại các tòa nhà ở khu C, nhiều trụ cột đã yếu, tường nứt nẻ, nước mưa ngấm ẩm loang lổ, nhiều mảng vữa rơi xuống, hệ thống thoát nước hỏng hóc khiến không khí ẩm thấp, nồng nặc, cầu thang bị bong tróc, rung lắc mạnh, hệ thống điện đấu nối chằng chịt, nguy cơ chập điện cao…

Các trụ nhà tại chung cư đã hư hỏng, bong tróc. Ảnh: Q.A

Ông Dương Xuân Cường, cư dân tòa C4 cho biết: “Cứ mỗi lần mưa gió lớn, ngoài hành lang từng mảng vữa lại rơi xuống. Nỗi lo ấy cứ thường trực trong đầu, đêm nằm ngủ mà không yên, chỉ sợ một lúc nào đó cả trần nhà sụp xuống. Mỗi khi nghe dự báo thời tiết có áp thấp hay bão ngoài Biển Đông, nhiều hộ ở đây thấp thỏm, cứ chập chờn cả đêm”.

Bà Lê Thị Thanh Yên, một trong những cư dân đầu tiên đã sống ở khu nhà này từ ngày đưa vào sử dụng, nay tuổi đã ngoài 70. Bà kể: “Nhà tôi ở tầng 3, tường thì nứt chi chít, nền gạch vênh lên từng chỗ, trần nhà rạn nứt. Thời trẻ còn chịu đựng được, giờ tuổi già rồi, chỉ mong có nơi ở mới an toàn . Nhưng dự án tái định cư chưa hoàn thành, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu, đành sống tạm bợ như thế…

Ông Dương Xuân Cường, cư dân tại tòa C4 Quang Trung chia sẻ: Hầu như tháng nào cũng có hiện tượng vữa trên trần nhà rơi xuống. Ảnh: Quang An

Trước sự nguy hiểm cận kề, nhiều cư dân đã phải tự nghĩ cách gia cố tạm thời để bám trụ. Bà Võ Thị Hải chia sẻ: “Trần nhà bong tróc, tôi phải thuê thợ lợp thêm mái tôn bên dưới để che lại, hạn chế đi lại nhiều. Có những trụ bị bong tróc, nứt nẻ, sắp đổ, đành gia cố lại bằng các thanh sắt lớn. Ở cầu thang, lan can rung lắc, chúng tôi dùng thêm dây thép buộc cố định, chèn gạch đá ở chân trụ để đỡ phần yếu. Một số hộ còn trát xi măng vào các vết nứt trên tường, bịt kín các lỗ thủng để tránh mưa dột… Những việc làm đó chỉ vá víu tạm thời, nhưng không còn cách nào khác, vì chuyển đi thì không có nơi ở, mà ở lại thì ngày nào cũng nơm nớp lo sợ”.

Theo thống kê của phường Thành Vinh, do lo ngại nguy hiểm nên khoảng 30% hộ dân tại chung cư Quang Trung cũ đã chuyển đi hoặc cho thuê căn hộ, làm kho chứa hàng chứ không sinh sống. Số còn lại phần lớn là những người không đủ điều kiện tài chính nên chưa thể rời đi.

Mới đây nhất, vào ngày 19/8, một mảng lan can tại tòa C4 Quang Trung bất ngờ bị gãy đổ, nếu rơi xuống có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân phía dưới. Ảnh: Q.A

Mới đây nhất, một đoạn lan can với kích thước lớn ở tòa C4 bất ngờ gãy đổ. Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời đưa xuống an toàn, nếu không hậu quả có thể khó lường bởi phía dưới thường có nhiều người qua lại. Thời điểm bão số 5 đổ bộ, ngày 25/8 vừa qua, phường Thành Vinh đã phải tổ chức di dời hàng ngàn người dân sinh sống tại chung cư Quang Trung và các khu tập thể đến nơi an toàn vì các tòa nhà có nguy cơ đổ ập bất cứ lúc nào. Đến nay, bà con đã trở lại sinh hoạt, nhưng nỗi bất an vẫn còn đeo bám dai dẳng, nhất là khi mùa mưa bão chưa kết thúc.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng tái định cư

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Dự án cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư, được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư năm 2011.

Lãnh đạo phường Thành Vinh kiểm tra chung cư Quang Trung. Ảnh: Quang An

Dự án có 2 tòa CT3A và CT3B, mỗi tòa 22 tầng, tổng cộng 544 căn hộ, đủ bố trí tái định cư cho toàn bộ cư dân từ các khu C2, C3, C4, C5, C6. Theo thiết kế, tòa CT3A sẽ dành cho các hộ từ C5 và C6, còn CT3B dành cho các hộ từ C2, C3, C4.

Mặc dù mang nhiều kỳ vọng nhưng sau nhiều lần gia hạn tiến độ xây dựng, đến thời điểm này, công trình vẫn chưa được hoàn thành. Đến cuối tháng 8/2025, theo ghi nhận, tòa CT3A mới chỉ xây thô được khoảng được 50% số tầng còn tòa CT3B, nơi hàng trăm hộ dân trông chờ, mới chỉ hoàn thành phần móng.

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động người dân chung cư Quang Trung di dời trước bão số 5 vừa qua. Ảnh: Q.A

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Sỹ Diệu - Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Sau sự cố gãy lan can ngày 19/8 và cơn bão số 5 vừa qua, phường đã chỉ đạo rà soát, gia cố ngay những điểm có nguy cơ gãy đổ, đồng thời, khuyến cáo người dân biện pháp phòng tránh trong mùa mưa bão. Chúng tôi cũng đã gửi báo cáo lên UBND tỉnh đề nghị đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Đây không chỉ là vấn đề chỗ ở, mà còn là an toàn tính mạng của hàng nghìn con người. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ xảy ra sự cố lớn là rất rõ ràng”.

Bên cạnh đó, phường Thành Vinh cũng đề xuất Sở Xây dựng và các nhà đầu tư thường xuyên kiểm tra, khắc phục các điểm hư hỏng, hỗ trợ di dân khi cần thiết, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Toà nhà tái định cư cho các hộ dân sau nhiều lần gia hạn vẫn chưa hoàn thành, bà con vẫn phải sống chung với nguy hiểm trong mùa mưa bão năm nay. Ảnh: Q.A

Trong lúc chờ đợi dự án tái định cư hoàn thành, cư dân mong mỏi có sự quan tâm thiết thực để duy trì an toàn tối thiểu, đặc biệt trong mùa mưa bão năm nay.