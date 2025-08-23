Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An họp khẩn với 130 xã, phường triển khai ứng phó với bão số 5 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền cơ sở phải thực sự chủ động trong mọi tình huống, coi đây là yếu tố quyết định để giảm thiểu cao nhất thiệt hại, đặc biệt bảo vệ an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 23/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành và 130 xã, phường để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Bão số 5 di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh

Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão vào sáng nay 23/8. Dự báo bão số 5 di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh, ngay từ đêm mai (24/8) gây mưa và gió mạnh cho ven biển Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự báo trong ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị với cường độ rất mạnh, sau đó đi sâu vào khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 6 - 8m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, dự báo ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do hoàn lưu bão. Đến nay, các công tác ứng phó đang được tỉnh Nghệ An triển khai hết sức khẩn trương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 24/8/2025. Các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8/2025.

Tỉnh Nghệ An có trên 1.061 hồ, đập lớn, nhỏ và đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng, chống thiên tai được phê duyệt. Đối với 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, hiện đang vận hành bình thường theo đúng quy trình được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Đặc biệt, tỉnh đã yêu cầu từ 15 giờ 30 phút chiều nay (23/8), Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả điều tiết cho vùng hạ du.

Nghệ An cũng đã yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, đã xảy ra sạt lở, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè trong khi có bão, mưa lũ.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã trực tiếp nghe các xã, phường từ khu vực ven biển đến miền Tây báo cáo tình hình triển khai các phương án phòng, chống bão. Qua các ý kiến cho thấy, phương châm “4 tại chỗ”(chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đang được các địa phương quán triệt và triển khai quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp chặt chẽ với biên phòng, công an, quân đội để quản lý tàu, thuyền, kiên quyết đưa phương tiện vào nơi tránh, trú an toàn, tuyệt đối không để ngư dân còn ở ngoài khơi. Ở khu vực trung du, cần rà soát, chặt tỉa cây cối, gia cố nhà cửa, đặc biệt là các công trình dân sinh, tránh thiệt hại khi bão lớn.

Với miền núi, phải theo dõi sát cảnh báo, tổ chức di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc kiểm tra hồ, đập, công trình thủy lợi, chủ động điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt và thông tin liên lạc kịp thời.

Chủ động trong mọi tình huống

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đồng chí chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt, tận dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở để vừa kịp thời cập nhật diễn biến, vừa kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng và triển khai các kịch bản ứng phó cụ thể với bão và hoàn lưu bão số 5. Lãnh đạo các xã, phường phải theo dõi sát bản tin dự báo, thường xuyên cập nhật cho nhân dân; đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, biện pháp phòng tránh gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Đối với các địa phương ven biển, cần khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt, đặc biệt, cảnh giác với nguy cơ giông, lốc, sét. Song song đó, phải xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho du khách tại các khu du lịch, kiên quyết không để người dân chủ quan tắm biển khi bão đang đến gần.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Với các huyện miền núi, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần căn cứ mốc lũ trong đợt bão số 3 vừa qua để chủ động phương án di dời dân khỏi những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu. Đồng thời, phải dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống cho người dân ít nhất 1 tuần sau khi sơ tán.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Các ngành, địa phương phải tập trung triển khai biện pháp bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công trình công cộng, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thủy sản nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê, phòng, chống lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, nhất là những nơi đang khắc phục hậu quả do bão số 3. Kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính khi có mưa lớn. Các sở, ngành liên quan phải kiểm tra, rà soát những công trình xung yếu, các dự án đang thi công dở dang, đặc biệt là công trình đang khắc phục hậu quả sau bão số 3; đồng thời, quản lý chặt chẽ các hồ chứa nhỏ đã đầy nước, sẵn sàng vận hành điều tiết để bảo đảm an toàn.

Về sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị phương án tiêu úng, thoát nước kịp thời cho diện tích nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến thiên tai, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó; trong thời gian này không tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Các đại biểu dự cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Đồng chí Lê Hồng Vinh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu vận hành, điều tiết hồ, đập thủy điện, thủy lợi khoa học, hiệu quả, sát với diễn biến thực tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình, đồng thời, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, tránh bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nhất là ở những khu vực có nguy cơ cao bị chia cắt do mưa bão, nhằm duy trì kết nối kịp thời giữa tỉnh và cơ sở.

Lãnh đạo các phường, xã dự cuộc làm việc tại các điểm cầu. Ảnh: Thành Duy

Trước khi kết thúc cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh một lần nữa nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó thiên tai.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền cơ sở phải thực sự chủ động trong mọi tình huống, coi đây là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại.

“Những việc gì có thể xử lý ngay tại cơ sở thì phải làm ngay”, đồng chí nói và đề nghị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng phương án tối ưu để ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng, với sự chủ động, quyết liệt, Nghệ An sẽ không để xảy ra thiệt hại về người, phát huy phương châm tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.