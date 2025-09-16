Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 16/9: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông Theo dự báo, ngày 16/9, Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

- Nhiệt độ : 23 - 33oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 34oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 - 33oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 32oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng rìa xa phía Bắc Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.