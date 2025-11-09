Xã hội Vượt núi, băng rừng, trắng đêm đảm bảo "mạch sống số" trong mưa lũ Bảo vệ hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc của chính quyền, người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn trong mọi tình huống là một trong những “nỗ lực lớn, quyết tâm cao” mà cán bộ, đảng viên, nhân viên Đài Viễn thông Nghệ An đã triển khai thực hiện thời gian qua. Đó không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người giữ “mạch sống số”…

Thần tốc giữa đêm mưa

Những năm gần đây, hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhất là trong mùa mưa bão. Đây là một thách thức lớn về thông tin liên lạc. Bởi vậy, hàng năm, Đài Viễn thông Nghệ An - Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng tình huống ứng phó với từng mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hạ tầng viễn thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố làm gián đoạn, mất thông tin liên lạc hay chất lượng thông tin liên lạc không ổn định… ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng. Đặc biệt, trước các tình hình khẩn cấp như mưa bão, lũ lụt, đội ngũ kỹ thuật Đài Viễn thông Nghệ An đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, vượt qua mọi khó khăn để tiếp cận các địa điểm bị ảnh hưởng nhằm khắc phục sự cố, đảm bảo mạch thông tin liên lạc không bị đứt gãy.

Cán bộ MobiFone túc trực khi bão đổ bộ. Ảnh: Hoàng Chiến

Minh chứng rõ nhất là trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha khiến Nghệ An hứng chịu nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng. Hệ thống sông suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông ách tắc.

Nhiều khu vực hạ du đối diện nguy cơ bị nước lũ cô lập, hệ thống hạ tầng thiết yếu đứng trước thử thách khắc nghiệt, trong đó có mạng lưới viễn thông – “mạch sống số” của người dân và chính quyền. Từ các địa bàn vùng cao miền Tây Nghệ An cho tới địa bàn vùng trũng, nước lũ bắt đầu tràn về, nhiều trạm nguy cơ bị cô lập, ngập thiết bị, bắt buộc anh em kỹ thuật phải hành động ngay lập tức.

Ngay khi nhận chỉ đạo khẩn, Đài Viễn thông Nghệ An lập tức kích hoạt phương án ứng cứu, tập trung nhân lực, sẵn sàng lên đường. Với quyết tâm thần tốc, không chậm trễ, trong đêm, các cán bộ của Đài vượt qua mưa lũ đến các trạm trọng yếu để bảo vệ thiết bị, kiểm tra nguồn điện, gia cố máy phát dự phòng, bảo vệ hạ tầng viễn thông vùng hạ du trước nguy cơ nước lũ dâng cao bất ngờ...

Để có được tinh thần đó, các cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ Viễn thông Nghệ An (thuộc Đảng bộ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc) luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, xông pha trong mọi hoàn cảnh. Tinh thần đảng viên đi trước đã tạo thành sức mạnh tập thể, góp phần quan trọng giúp đơn vị duy trì thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời cho chính quyền và nhân dân vùng lũ.

Minh chứng là khi nhận được lệnh điều động, tất cả các đồng chí kỹ thuật trên khu vực chưa bị ảnh hưởng mưa lũ đều xung phong lên đường, ai cũng muốn góp sức lực hỗ trợ những vùng đang chịu thiệt hại. Đồng chí Hoàng Văn Chiến – chuyên viên Đài Viễn thông Nghệ An chia sẻ: “Là đảng viên, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm tiên phong, gương mẫu. Khi bà con vùng lũ cần, chúng tôi không thể chần chừ. Cấp ủy đã quán triệt, động viên và chúng tôi sẵn sàng lên đường với quyết tâm cao nhất, chỉ mong giữ vững thông tin thông suốt cho chính quyền và nhân dân”.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều kỹ thuật viên như các đồng chí Hoàng Văn Quý, Nguyễn Cảnh Hiếu, Trần Anh Dũng… cũng chủ động đăng ký đi cơ sở, bảo vệ thiết bị ngay trong đêm. Một số đồng chí phải ở lại bám trụ địa bàn và đảm nhiệm thêm phần việc của đồng nghiệp lên tuyến hỗ trợ, nhằm đảm bảo công tác vận hành khai thác xuyên suốt trên toàn tỉnh.

Nhớ lại đợt ứng cứu thiết bị trong đợt lũ vừa qua, đồng chí Trần Văn Phương - kỹ thuật viên khu vực Anh Sơn chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua nhiều mùa mưa bão nhưng lần này lượng mưa quá lớn, nước dâng nhanh. Chỉ cần chậm trễ là có thể mất tín hiệu ở cả một khu vực rộng, nguy cơ ngập trạm, ngập thiết bị. Cấp ủy, chính quyền và người dân có thể mất liên lạc. Ai cũng hiểu nhiệm vụ lúc này là chạy đua với thời gian”.

Giữ “mạch sống số” thông suốt

Cán bộ MobiFone dầm mình trong mưa lũ túc trực sóng. Ảnh: Hoàng Chiến

Trong những ngày mưa lũ, mỗi cuộc gọi thành công không chỉ là kết nối thông tin mà còn có thể là một lời kêu cứu, một thông báo khẩn hay đơn giản là lời trấn an từ người thân. Hiểu rõ giá trị ấy, cán bộ, nhân viên kỹ thuật viên Đài Viễn thông Nghệ An luôn coi đây là sứ mệnh thiêng liêng.

Đơn vị đã kích hoạt đồng bộ phương án 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, vật tư – phương tiện, hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (sẵn sàng phòng tránh, sẵn sàng ứng cứu, sẵn sàng khắc phục hậu quả). Những điểm có nguy cơ ngập sâu được khẩn trương kê kích, tháo dỡ an toàn, tăng cường giám sát hệ thống và bố trí cán bộ trực chiến 24/24.

Nhờ sự nỗ lực không quản hiểm nguy, nhiều trạm đã vượt lũ an toàn, không bị mất liên lạc, đảm bảo dịch vụ thông suốt. Mạng lưới thông tin liên lạc tại Nghệ An được duy trì ổn định, giúp người dân vùng hạ du nắm bắt kịp thời thông tin chỉ đạo từ chính quyền, đồng thời giữ liên lạc với người thân trong những thời khắc khó khăn.

Tri ân những “chiến sĩ” tuyến đầu

Dù đối mặt với hiểm nguy, nhiều cán bộ kỹ thuật vẫn gác lại khó khăn riêng để bám trụ mạng lưới, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi hơn ai hết họ hiểu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai?” Điển hình trong đội quân tiên phong ấy là đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - kỹ thuật viên địa bàn Kỳ Sơn, đồng chí Lê Đình Tuấn - kỹ thuật viên địa bàn Tương Đương, khi nước lũ dâng lên nhanh chỉ kịp sơ tán người thân, còn toàn bộ đồ đạc, nhà cửa đều bị ngập, trôi trong dòng nước. Thế nhưng, ngay sau khi xác nhận gia đình an toàn, các anh lập tức trở lại tuyến đầu, giữ vững thông tin liên lạc.

Cán bộ Mobifone thường xuyên bám địa bàn vùng khó để đảm bảo mạch sóng. Ảnh: Hoàng Chiến

Không ánh đèn sân khấu, không tiếng reo hò cổ vũ, nhưng hình ảnh những bàn chân lặng lẽ của kỹ thuật viên viễn thông lầm lũi giữa đêm mưa, vai đeo túi dụng cụ, tay cầm đèn pin soi đường, lội bùn bì bõm qua những con đường ngập nước để bảo vệ mạch sống thông tin sẽ mãi khắc sâu trong ký ức người dân vùng lũ và chính quyền địa phương.

Chia sẻ về vai trò cấp thiết của việc đảm bảo thông tin liên lạc trong mưa lũ cũng như nỗ lực của Đài Viễn thông Nghệ An trong hỗ trợ chính quyền và người dân không đứt mạch thông tin, anh Vi Như Cường - Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Xén cho biết: “Trong mưa lũ, thông tin liên lạc có ý nghĩa sống còn, là “mạch máu” để chính quyền kịp thời chỉ đạo ứng cứu, cảnh báo đến người dân và phối hợp lực lượng hỗ trợ. Chỉ cần đường truyền bị gián đoạn, công tác điều hành và cứu trợ sẽ gặp trở ngại lớn, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của bà con. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực không quản hiểm nguy của đội ngũ kỹ thuật MobiFone trong việc khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin thông suốt cho chính quyền và các thôn, bản. Sự đồng hành này không chỉ góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống thiên tai mà còn mang lại niềm tin, sự yên tâm cho người dân vùng lũ”.

Cùng chung suy nghĩ, anh Trần Văn Đoàn người dân xã Châu Khê bày tỏ: “Thời điểm xảy ra mưa lũ với nhiều thiệt hại nặng nề, điều lo lắng nhất của chúng tôi là không liên lạc được với người thân. Nhờ các đồng chí kỹ thuật viên Viễn thông MobiFone khắc phục sự cố kịp thời, điện thoại lại có sóng, chúng tôi đã có thể gọi báo tin an toàn cho gia đình hoặc xin hỗ trợ khi cần. Đối với bà con vùng sâu, vùng xa, đó là sự giúp đỡ vô cùng quý giá, khiến chúng tôi thấy vững tâm hơn trong hoạn nạn.

Việc khắc phục khó khăn, xông pha trong mưa lũ để giữ “mạch sống thông tin” không chỉ là câu chuyện về những đêm trắng, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “Chủ động – Nêu gương – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả” mà mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên kỹ thuật Đài Viễn thông Nghệ An đã và đang thực hiện để tiếp tục hành trình bảo vệ mạng lưới, kết nối yêu thương, lan tỏa niềm tin tới khách hàng ở bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào.