Kinh tế MobiFone mang đến giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng trong chuyển đổi số Chiều 28/2, Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 tổ chức Hội thảo “An toàn An ninh mạng trong Chuyển đổi số” nhằm chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp an ninh mạng và bảo mật Cloud tới các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin và cloud của MobiFone, đại diện các sở, ban, ngành, các phòng An ninh mạng - Công an các tỉnh, cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã và đang triển khai các hệ thống, giải pháp chuyển đổi số.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Q.A

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Phi Long – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công nghệ số - MobiFone Khu vực 6 nhấn mạnh: Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Công nghệ số mang lại những cơ hội to lớn, giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa hoạt động quản lý và mở ra những mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, song hành với những lợi ích đó là những thách thức không nhỏ về an toàn thông tin và an ninh mạng. Các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Rò rỉ dữ liệu, lừa đảo trực tuyến, phần mềm độc hại, tấn công có chủ đích là những nguy cơ hiện hữu đe dọa sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Hoàng Phi Long – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Công nghệ số - MobiFone Khu vực 6 phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Q.A

Tại hội thảo, nhiều tình huống thực tế đã được phân tích, giúp các doanh nghiệp, đơn vị nhận diện rõ hơn về các lỗ hổng bảo mật phổ biến như: Tấn công ransomware vào hệ thống doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng tỷ đồng; Rò rỉ dữ liệu từ hệ thống Cloud do lỗi cấu hình hoặc quản lý lỏng lẻo; các hình thức tấn công khác như phishing, deepfake, social engineering... nhắm vào các cá nhân trong doanh nghiệp, tổ chức, làm thất thoát tài sản và dữ liệu quan trọng.

Bên cạnh các nguy cơ tấn công mạng, hội thảo cũng tập trung vào vấn đề bảo mật hạ tầng Cloud – DC, xu hướng hạ tầng máy chủ hệ thống đang được nhiều tổ chức lựa chọn để tối ưu vận hành. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược bảo mật phù hợp, doanh nghiệp có thể đối mặt với nhiều rủi ro, như rò rỉ dữ liệu, mất quyền kiểm soát hệ thống hoặc bị tấn công từ bên trong.

Ông Lê Công Trung - Trưởng BU An ninh mạng, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thuyết trình tại hội thảo. Ảnh: Q.A

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với hơn 31 năm hình thành và phát triển, MobiFone đã khẳng định vị thế của mình là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông, công nghệ số, cung cấp các giải pháp toàn diện về chuyển đổi số và an toàn thông tin.

Ông Trương Trung Trang - Chuyên gia Cloud Computing MobiFone thuyết trình tại hội thảo. Ảnh: Q.A

MobiFone không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu (Data Center), điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), và các giải pháp an toàn bảo mật thông tin. Đặc biệt, trong lĩnh vực an ninh mạng, MobiFone đã đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp bảo vệ dữ liệu, phát triển hệ thống giám sát an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng và cung cấp các dịch vụ bảo mật cho khách hàng.

Các đơn vị, doanh nghiệp đặt các câu hỏi cho chuyên gia. Ảnh: Q.A

Chương trình đã minh chứng cho cam kết của MobiFone trong định hướng phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng trong lộ trình chuyển đổi số Quốc gia.

Thông tin thêm về các sản phẩm, dịch vụ của MobiFone tại https://solutions.mobifone.vn