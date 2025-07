Kinh tế Nghệ An: Cây cao su bị đổ gãy hàng loạt do giông lốc bất ngờ, giá bán ngang củi đun Trận giông lốc bất ngờ quét qua vào những ngày hạ tuần tháng 7 khiến hàng loạt vườn cao su tại Nghệ An bị đổ gãy, gây thiệt hại lớn. Dù người trồng đã nỗ lực tìm cách thanh lý để cải tạo đất và tái canh, nhưng việc tiêu thụ cây cao su gãy đổ đang rơi vào bế tắc, dù giá chỉ ngang củi đun!

Clip: Văn Trường

Ghi nhận tại xóm Tân Yên, xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ cũ) - nơi thiệt hại khá nặng nề, cảnh tượng những hàng cao su bị đổ gãy ngổn ngang kéo dài hàng trăm mét.

Anh Phạm Ngọc Khánh - người dân tại đây chia sẻ: “Trận giông lốc khiến 250/300 cây cao su của gia đình tôi bị gãy đổ. Những cây này có độ tuổi từ 15 đến 25 năm, đang cho thu nhập từ 5-6 triệu đồng mỗi tháng nhờ khai thác mủ. Giờ đây, gia đình không những mất nguồn thu ổn định mà còn không thanh lý được số cây gãy đổ vì vỏ cây đã bị tước, tư thương chê không mua”.

Nhiều diện tích cao su ở xã Tân Phú bị đổ gãy nhưng chưa thể thanh lý. Ảnh: Văn Trường

Tương tự, chị Phạm Thị Biên – cũng là hộ trồng cao su ở xóm Tân Yên xót xa cho biết: “Gia đình có hơn 400 cây cao su, trong đó, 300 cây bị gãy đổ. Cây đều đang trong độ tuổi khai thác mạnh, bình quân mỗi tháng thu nhập từ mủ khoảng 7 triệu đồng. Chúng tôi đã gọi thương lái đến mua, nhưng họ chỉ trả 11 triệu đồng cho cả 300 cây, tính ra còn không bằng giá bán củi. Chúng tôi muốn tái trồng lại nhưng cần chút vốn, mà cây đổ thì bán chẳng được giá, rất khó khăn”.

Cây cao su bị đổ gãy, vỏ bị tước khiến thương lái từ chối thu mua. Ảnh: Văn Trường

Ông Võ Hồng Điểm – Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con cho biết: “Công ty có hơn 700 ha cao su. Trận giông lốc vừa qua đã làm đổ gãy trên 15.000 cây, tương đương 30 ha, ước tính thiệt hại trên 6 tỷ đồng. Điều lo ngại là mất đi nguồn thu ổn định từ mủ cao su cho hàng trăm lao động. Dù hiện thời tiết thuận lợi để thanh lý cây nhằm cải tạo đất trồng mía hoặc tái canh cao su, nhưng việc bán cây đổ gãy rất khó khăn. Số lượng lớn, chất lượng kém khiến thương lái ép giá, chỉ trả ngang giá củi”.

Hàng loạt cây cao su ở xã Tân Phú bị đổ gãy do giông lốc, đến nay vẫn chưa thể thanh lý để trồng mới. Ảnh: Văn Trường

Cùng chung tình trạng, tại phường Thái Hòa và xã Nghĩa Đàn, nơi Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An quản lý, hiện có hơn 200 ha cao su, (hơn 112.500 cây) đang trong giai đoạn khai thác đã bị gãy đổ do ảnh hưởng mưa to, gió mạnh và lốc xoáy.

Người dân mất nguồn thu nhập từ mủ cao su sau khi vườn cây bị đổ gãy. Ảnh: Văn Trường

Ông Hoàng Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các hộ nhận khoán thống kê diện tích bị thiệt hại, khẩn trương cắt tỉa, vệ sinh vườn cây để chuẩn bị tái canh. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất vẫn là việc thanh lý cây đổ để tái trồng cây cao su. Hiện nay, thương lái trả giá quá thấp, khiến công tác khắc phục càng thêm khó khăn”.