Kinh tế

Nghệ An: Hàng trăm ha cây cao su bị đổ gãy do lốc xoáy

Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa to, lốc xoáy, gió quật mạnh đã khiến hàng chục ngàn cây cao su đang trong thời kỳ kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên cà phê cao su Nghệ An bị đổ gãy. Thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.