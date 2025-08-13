Xây dựng Đảng Phấn đấu xây dựng Tân Mai trở thành phường khá của cả nước Sáng 13/8, Đảng bộ phường Tân Mai tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 216 đại biểu, đại diện cho 1.053 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng



Kết quả toàn diện

Đảng bộ phường Tân Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính phường Quỳnh Dị, xã Quỳnh Lập và xã Quỳnh Lộc. Đảng bộ phường Tân Mai hiện có 56 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.154 đảng viên.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mai phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng



Tân Mai là phường mới, mới về không gian phát triển, mới về tổ chức bộ máy nhưng không mới về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, phường Tân Mai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hào - Phó Bí thư Thường trực phường Tân Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng

Kinh tế tăng trưởng cao trên 2 con số, bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 13,47%; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt trên 82 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ, một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh được tập trung đẩy mạnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,8%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phường đã được công nhận và tiếp tục giữ vững phường sạch về ma túy.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng



Xây dựng Tân Mai trở thành phường khá của cả nước

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xác định mục tiêu: “Xây dựng Tân Mai trở thành phường khá của cả nước, một trong những cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh Nghệ An, đạt tiêu chí đô thị văn minh vào năm 2030”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, phường đề ra 27 chỉ tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030 đạt 14 - 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 160 - 180 triệu đồng/người/năm.

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Tân Mai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mạnh Hùng



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân Mai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí lưu ý một số vấn đề mà phường Tân Mai cần quan tâm về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; định hướng phát triển kinh tế; chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cùng đó, Đảng bộ phường cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL

Trong đó, đối với phát triển kinh tế, trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, phường Tân Mai cần tập trung tối đa khai thác lợi thế “riêng có” khi tiếp giáp trực tiếp với Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), khu công nghiệp, cụm công nghiệp như Hoàng Mai, Đông Hồi, Quỳnh Lộc, có nhiều dự án lớn, trọng điểm đang triển khai; lợi thế thuận lợi về giao thông kết nối, nhất là tiềm năng cảng biển.

Quy hoạch hài hòa giữa công nghiệp, du lịch, dịch vụ với nông nghiệp theo hướng bền vững, hỗ trợ lẫn nhau; ưu tiên thu hút ngành công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ du lịch; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Phát triển đô thị dọc sông, hướng biển theo hướng xanh, thông minh, bền vững. Phường Tân Mai phải xem đây là những trụ cột để phát triển nhanh nhưng bảo đảm cân đối, toàn diện và ổn định.

Bên cạnh đó, Tân Mai cũng cần chuẩn bị tốt hạ tầng cơ sở liên quan từ khâu quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, có tính liên kết; sử dụng quỹ đất hợp lý, nhất là trong công tác chuẩn bị sẵn mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: Mạnh Hùng

Bên cạnh đó, phường Tân Mai cần tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội; tích cực và quyết liệt hơn trong xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu.

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chú trọng bảo vệ nguồn lợi, môi trường biển, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; bảo vệ an toàn, an ninh chủ quyền biển đảo.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy phường cần khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cùng với các kế hoạch, đề án cụ thể, sát với thực tiễn, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Mai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mạnh Hùng



Đại hội công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tân Mai gồm 4 đồng chí. Đồng chí Đàm Hữu Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Mai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.