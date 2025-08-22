Kinh tế Nông dân Nghệ An khẩn trương khôi phục sản xuất rau màu sau ngập úng Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hơn 400 ha rau màu ở phường Quỳnh Mai và xã Quỳnh Anh ngập úng, hư hỏng nặng. Khi trời hửng nắng, bà con nông dân đã khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy, trồng dặm, chăm bón, khôi phục sản xuất. Cùng với sự nỗ lực của người dân, chính quyền và hội nông dân cũng đã kịp thời vào cuộc, đồng hành để bà con sớm ổn định sản xuất.

Nỗ lực cứu rau vụ đông

Nông dân phường Quỳnh Mai khẩn trương gieo trồng lại diện tích hành bị hư hỏng hoàn toàn sau mưa ngập. Ảnh: T.P

Những ngày cuối tháng 8, trên các cánh đồng ở phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Anh rộn ràng tiếng máy cày xới. Sau nhiều ngày nước ngập, bà con tất bật cuốc đất, nhổ cỏ, dựng lại giàn leo, khẩn trương khôi phục sản xuất.

Tại những luống hành bị ảnh hưởng nặng, nông dân tập trung nhân lực nhổ bỏ các luống dập lá, sau đó làm đất, bón phân và trồng lại. Bà Nguyễn Thị Mai ở thôn Hải Liên, phường Quỳnh Mai chia sẻ: “Nếu để nguyên thì cây còi cọc, năng suất thấp. Vì vậy, tôi phải thuê thêm người nhổ bỏ toàn bộ diện tích hành bị hư hỏng, cải tạo đất rồi trồng lại. Dù vất vả hơn nhưng sau khoảng 20 ngày vẫn có hành mới để bán, bù đắp phần nào thiệt hại”.

Cày xới, xử lý đất gieo trồng rau màu lứa mới. Ảnh: T.P

Với diện tích rau màu mất trắng, bà con tiến hành cày xới, xử lý đất bằng vôi bột và phân hữu cơ vi sinh để gieo trồng lứa mới. Ông Nguyễn Văn Tình ở xóm 6, xã Quỳnh Anh cho hay: “Nhà tôi có 3 sào rau, bị hỏng hoàn toàn, ngay khi nước rút, tôi thuê thêm 4 lao động để làm lại đất, trồng mới lứa khác”.

Trong khi đó, ở những diện tích ngập nhẹ, nông dân khơi thông rãnh thoát nước, cuốc phá váng cho đất tơi xốp, đồng thời, phun nước rửa sạch bùn đất bám trên lá, bón thêm phân để cây phục hồi nhanh. Nhiều thửa ruộng mướp đắng được dựng lại giàn leo, rau ăn lá được vun gốc, làm cỏ để bật sức sống mới.

Tỉa lá úa, bắt ngọn leo dàn cho cây mướp đắng. Ảnh: T.P

Bà Nguyễn Thị Mai ở phường Quỳnh Mai vừa buộc giàn mướp đắng vừa nói: “Ngay khi hửng nắng, chúng tôi đã ra đồng tháo nước, xới nhẹ đất và bón phân hữu cơ. Nay tiếp tục tỉa bỏ lá dập úng, bắt ngọn leo giàn, bón cân đối phân bón và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Làm ngay lúc này rất quan trọng, nếu để lâu cây yếu dễ bị thối gốc”.

Từ những luống rau vừa lên xanh trở lại, những giàn mướp đắng được dựng lại, hay những thửa ruộng đang hồi sinh sau cày xới, tất cả đều cho thấy quyết tâm không để mất trắng vụ rau của bà con nông dân.

Nông dân xuống giống vụ rau mới. Ảnh: T.P

Bên cạnh đó, là sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương, hội nông dân đồng hành, giúp bà con khôi phục sản xuất nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm năng suất, thu nhập.

Hỗ trợ để nông dân không lỡ thời vụ

Song song với sự nỗ lực của bà con, chính quyền địa phương và hội nông dân cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời. Ngay khi nước vừa rút, cán bộ nông nghiệp được cử xuống đồng ruộng, khảo sát thiệt hại, hướng dẫn biện pháp khắc phục, như khơi thông rãnh thoát nước, cải tạo đất, bón phân bổ sung và chuẩn bị cho gieo trồng vụ đông.

Vận hành hệ thống nước tưới để xịt rửa đất, cát bám trên lá hành. Ảnh: T.P

Ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quỳnh Mai cho biết: “Chúng tôi bám sát đồng ruộng cùng bà con, hướng dẫn cách nhổ bỏ cây dập nát, cải tạo đất, đồng thời, kịp thời cung ứng giống và phân bón. Mục tiêu là giúp nông dân khôi phục nhanh nhất, không bị lỡ thời vụ”.

Tại xã Quỳnh Anh, Hội Nông dân xã phối hợp với Công ty CP Vật tư nông nghiệp cung ứng thêm 5 tấn phân NPK hỗ trợ bà con bón lót cho lứa rau mới; đồng thời, nhiều hộ dân được tạm ứng phân bón, giống cây để tái sản xuất.

Cung ứng phân bón vay trả chậm cho bà con kịp thời khôi phục sản xuất. Ảnh: T.P

Bà Bùi Thị Tính ở xóm 4, xã Quỳnh Anh bày tỏ: “Rau màu hư hỏng nhiều, nhờ có hội nông dân và chính quyền hỗ trợ phân bón, giống mới, chúng tôi mới có thêm động lực, vực lại sản xuất”.

Về phía ngành chuyên môn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cũng đã nắm bắt kịp thời thiệt hại của các vùng trồng; cử cán bộ bám cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây rau màu sau ngập úng.

Bón phân bổ sung cho cây rau màu sau khi nước rút. Ảnh: T.P

Ông Phan Duy Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến nghị: “Sau ngập úng, bà con cần đặc biệt chú ý khâu cải tạo đất, tránh để mầm bệnh phát sinh; đồng thời, tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh, bổ sung kali và phun chế phẩm sinh học giúp cây hồi phục nhanh, tăng sức đề kháng”.