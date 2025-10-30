Pháp luật Mua đất không có sổ đỏ có bị phạt không? Tôi đang có ý định mua một thửa đất mà chưa được cấp sổ đỏ. Nhưng tôi lại nghe có thông tin nếu mua đất chưa có sổ đỏ thì sẽ bị xử phạt và không bao giờ được cấp sổ đỏ. Xin hỏi thông tin này có đúng không?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Văn H. (phường Quỳnh Mai, Nghệ An).

Trả lời: Khoản 1, Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Điều 45. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 và điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự;

d) Trong thời hạn sử dụng đất;

đ) Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Như vậy, một trong những điều kiện để chủ sở hữu quyền sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất là thửa đất đó phải đã có giấy chứng nhận (trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 và điểm a khoản 4 Điều 127 của Luật Đất đai 2024).

Nếu vi phạm, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa có giấy chứng nhận có thể bị xử phạt theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 17 Nghị định 123/2024/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 17. Chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện theo quy định

[…]

3. Hành vi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

[…]

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Như vậy, thông tin ông nghe được là không hoàn toàn chính xác, bởi:

- Bên bị phạt trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi thửa đất chưa có Giấy chứng nhận là bên chuyển quyền (tức bên bán) chứ không phải bên nhận chuyển quyền (tức là bên mua - là ông);

- Đi kèm với việc xử phạt, nếu thửa đất đủ điều kiện thì vẫn sẽ được cấp giấy chứng nhận bình thường