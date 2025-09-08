Trang nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lâm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đổi mới tầm nhìn, tư duy, đưa Xuân Lâm vươn tầm phát triển bền vững Với không gian phát triển được mở rộng cùng tầm nhìn, tư duy đổi mới, Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lâm đang nỗ lực khơi dậy các nguồn lực, quyết tâm đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một góc nông thôn mới xã Xuân Lâm. Ảnh: Thành Trung

Khẳng định sự phát triển toàn diện

Xã Xuân Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 3 xã: Minh Tiến, Xuân Dương và Ngọc Sơn, thuộc huyện Thanh Chương trước đây; với tổng diện tích tự nhiên hơn 60 km2 và dân số hơn 4 vạn người. Đảng bộ có 60 tổ chức cơ sở Đảng; 1.885 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước khi sáp nhập, Đảng bộ 3 xã Minh Tiến, Xuân Dương, Ngọc Sơn đã bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng với vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng cấp trên vào thực tiễn của địa phương, để lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Nhờ vậy, kết quả đạt được ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 của xã Xuân Lâm khá toàn diện.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và xã Xuân Lâm kiểm tra mô hình sản xuất bí xanh hàng hoá. Ảnh: CSCC

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 9,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 32,7%; thương mại - dịch vụ đạt 39,6% cơ cấu kinh tế với giá trị sản xuất tăng gấp 1,3 lần so với năm 2020.

Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục là nền tảng kinh tế bền vững, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao giá trị kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đạt 66,5 triệu đồng/năm.

Toàn xã hiện có 6 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có một số hợp tác xã đã xây dựng được chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trên địa bàn hiện có 320 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 3 làng nghề; có 864 cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại.

Sản phẩm cơm nếp sấy dăm bông của xã Xuân Lâm đạt OCOP. Ảnh: CSCC

Cùng với tạo bước chuyển biến về kinh tế, Xuân Lâm đã từng bước hội tụ nhiều yếu tố mang tính khả thi và nhiều triển vọng cho sự phát triển trong giai đoạn tới, khi 2 xã Minh Tiến, Xuân Dương cũ đã đạt chuẩn nông thôn mới và xã Ngọc Sơn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 18/19 tiêu chí hoàn thành. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã huy động hơn 204 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung cho giao thông, giáo dục, thủy lợi, y tế, cơ sở vật chất văn hoá, thể thao…

Làm đường giao thông nội đồng và đường giao thông nội khu dân cư được làm khang trang. Ảnh: Mai Hoa

Riêng hệ thống giao thông, đã nâng cấp xây dựng hơn 36 km đường nhựa và bê tông, hơn 5 km kênh mương nội đồng; có hơn 90% xóm có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn.

Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, với 100% xóm có mạng 4G, internet cáp quang; trên 80% người dân dùng smartphone; 100% cán bộ xã sử dụng phần mềm chuyên dụng; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%.

Trên địa bàn xã có 17 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó có 15 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2.

Một số sản phẩm đạt chuẩn OCOP của xã Xuân Lâm. Ảnh: CSCC

Những con số biết nói nêu trên đã khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng bền vững của Xuân Lâm. Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Lâm rút ra nhiều bài học kinh nghiệm làm hành trang cho nhiệm kỳ tới.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Xuân Lâm: Trước hết, chính là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền trong điều hành, sự giám sát trách nhiệm từ HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo nên hệ thống chính trị thống nhất hành động vì sự phát triển của địa phương.

Quan tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và xã hội; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo; kết hợp nhuần nhuyễn giữa kế thừa và đổi mới trong tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí hành động trong cấp uỷ, chính quyền và nhân dân.

Các đoàn thể chính trị - xã hội xã Xuân Lâm đảm nhận chăm sóc thảm cây xanh. Ảnh: Mai Hoa

Lấy người dân làm trung tâm

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, bên cạnh kết quả tạo nền tảng vững chắc thì việc sáp nhập xã đã mở rộng không gian phát triển, cùng với tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn, gắn với đổi mới tầm nhìn, tư duy phát triển đột phá, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết bền chặt trong Đảng bộ và nhân dân đang mở ra những cơ hội phát triển cao hơn cho xã Xuân Lâm trong giai đoạn tới.

Bởi vậy, mục tiêu, khát vọng của xã Xuân Lâm trong nhiệm kỳ mới, theo đồng chí Lê Đình Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, liêm chính.

Lãnh đạo xã Xuân Lâm tìm hiểu nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Ảnh: PV



Trong phát triển kinh tế, Xuân Lâm hướng tới một nền nông nghiệp đa dạng, chuyên sâu, hiện đại, xanh – thông minh – tuần hoàn; kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng gắn với phát triển các khu đô thị, các vùng kinh tế, khu trung tâm, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; “đi tắt đón đầu” việc triển khai đường cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ đi qua địa phương để phát triển thương mại - dịch vụ; đưa kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, chủ động và tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết vùng, miền, tạo đà cho liên kết kinh tế. Chăm lo công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống bình yên cho người dân và tạo môi trường ổn định để phát triển. Quan tâm thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý, quản trị địa phương, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Mô hình bí xanh đem lại giá trị kinh tế cao trên đồng đất xã Xuân Lâm. Ảnh: Mai Hoa

Để hiện thực hoá các định hướng chiến lược nêu trên, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lâm Lê Đình Thanh cho biết: Địa phương xác định rõ ba đột phá, động lực phát triển chiến lược. Đó là đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu đổi mới; kỷ cương, kỷ luật hành chính sẽ được siết chặt hơn; ứng dụng công nghệ số trong quản lý - điều hành sẽ trở thành xu thế tất yếu.

Đột phá thứ hai về đầu tư hạ tầng đồng bộ phục vụ sản xuất, dân sinh, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, điện, nước, viễn thông, Internet tốc độ cao.

Đột phá thứ ba về phát triển nguồn nhân lực và phát huy con người địa phương. Xã Xuân Lâm hướng tới một thế hệ công dân “thân thiện - nhân ái - đoàn kết - sáng tạo - hội nhập”, đủ bản lĩnh vững vàng trước thời cuộc, đóng góp vào sự nghiệp chung của quê hương, đất nước.

Xác định rõ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chính là động lực lớn giúp Xuân Lâm chinh phục những mục tiêu to lớn, bởi vậy, Đảng bộ xã sẽ tập trung khơi dậy khối đại đoàn kết toàn dân; mỗi chủ trương, chính sách đều phải bám sát nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân; lấy sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo giá trị trong mọi hoạt động của hệ thống chính trị. Chỉ có đồng lòng, nhất trí từ Đảng đến dân, từ cấp uỷ đến mỗi thôn xóm thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi mục tiêu đều có thể thành công.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lâm khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm xác định rõ hơn tầm nhìn, mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Với bộ máy mới, khí thế mới, niềm tin mới và đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, xã Xuân Lâm được kỳ vọng tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, xây dựng quê hương xứng tầm với khát vọng trong thời kỳ mới./.