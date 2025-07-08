Kinh tế 'Ngày nào tôi cũng đi, chắc không sao đâu' - người dân 'đánh cược' tại bến đò '3 không' nối 2 xã Bích Hào và Xuân Lâm Bến đò Phuống nối xã Bích Hào và xã Xuân Lâm của tỉnh Nghệ An từ lâu đã là tuyến giao thông đường thủy quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực huyện Thanh Chương cũ. Tuy nhiên, tại đây đang xảy ra tình trạng “3 không”: không tuân thủ số lượng người quy định, không chấp hành nghiêm việc mặc áo phao và không đảm bảo an toàn khu vực lên xuống đò.

Clip: Q.A

Theo ghi nhận của P.V trong ngày 5/8, tại bến đò Phuống, số lượng người đi đò luôn đông đúc, nhộn nhịp, sau hơn 1 tuần bến đò phải dừng hoạt động ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Hầu hết hành khách khi lên đò Phuống đều không mặc áo phao theo quy định. Ảnh: Q.A

Mặc dù vừa trải qua một trận lũ lịch sử dịp cuối tháng 7 vừa qua, nước sông Lam vẫn còn đục ngầu, dòng chảy khá mạnh, tuy nhiên, việc tuân thủ các quy định an toàn đường thủy vẫn chưa được các hành khách và người lái đò thực hiện nghiêm túc.

Dù có áo phao được treo sẵn ở đò nhưng người dân và người lái đò đều không mặc. Ảnh: Q.A

Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất là tình trạng người dân không chấp hành việc mặc áo phao khi qua đò. Dù trên thuyền đều được trang bị áo phao cứu sinh và tại bến có gắn biển quy định bắt buộc, song thực tế ghi nhận cho thấy hầu hết người dân đều không tuân thủ.

Tình trạng người dân không mặc áo phao diễn ra phổ biến. Ảnh: Q.A

Được biết, bến đò Phuống là điểm thường xuyên được các cấp, ngành phát áo phao miễn phí nhưng nhiều người vẫn không mặc, vì cho rằng áo phao vướng víu và nóng.

Anh Phan Văn Ánh, xã Xuân Lâm cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi đò sang bên kia sông để làm việc, thấy nhiều người không mặc áo phao nên tôi cũng không mặc, thời gian sang mỗi chuyến khoảng 5 phút, chắc không sao đâu..."

Các quy định đi đò được ghi rõ tại bảng nội quy, tuy nhiên ở bến đò này chưa thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Q.A

Không chỉ thiếu nghiêm túc trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách, công tác quản lý số lượng hành khách cũng đang bị buông lỏng. Theo quy định, mỗi chuyến đò chỉ được chở tối đa 12 người. Tuy nhiên, ghi nhận vào những giờ cao điểm đầu tháng 8/2025 cho thấy, có chuyến đò chở tới 30 – 40 người cùng nhiều phương tiện. Người dân phải đứng chen chúc, có khi sát mép thuyền, một tình huống cực kỳ nguy hiểm nếu xảy ra sự cố giữa dòng.

Mặc dù chỉ cho phép chở tối đa 12 người/chuyến nhưng tại bến đò Phuống thường xuyên chở quá số người quy định. Ảnh: Q.A

Chị Trần Thị Yến, người lái đò tại bến đò này phân trần: “Vào những giờ cao điểm, có rất đông người chờ đò, nhiều người năn nỉ cho đi chuyến sớm để kịp giờ làm nên chúng tôi đành chở, dù biết là sai quy định. Đối với việc mặc áo phao, chúng tôi cũng nhắc nhở nhiều rồi nhưng nhiều người không mặc, còn chủ quan lắm”.

Hạ tầng tại bến đò Phuống cũng là vấn đề đáng lo ngại. Lối lên xuống đò chỉ là những tấm ván thô sơ, buộc tạm bằng dây, luôn trong tình trạng chòng chành mỗi khi thuyền cập bến. Người đi đò nếu không giữ vững thăng bằng rất dễ trượt chân, rơi xuống sông. Trong khi đó, khu vực lên xuống hoàn toàn không có lan can bảo vệ, không mái che, không khu vực chờ cho khách, những điều kiện tối thiểu để đảm bảo an toàn cho người qua lại, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Lối lên xuống bến đò Phuống chỉ bằng tấm ván thô sơ, mỏng, chòng chành khi sóng lớn. Ảnh: Q.A

Tình trạng sạt lở bờ sông quanh khu vực bến đò cũng ngày càng nghiêm trọng. Sau đợt lũ lớn cuối tháng 7/2025, nhiều lớp đất hai bên bến bị cuốn trôi, tạo thành hố sâu sát mép nước, nhưng chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Tuyến đường ra bến thuộc địa phận xã Xuân Lâm lầy lội vào mùa mưa, không có hệ thống chiếu sáng, gây nguy hiểm cho người dân khi qua đò vào ban đêm. Phía bên xã Bích Hào dù tuyến đường đã được nâng cấp, nhưng độ dốc cao khiến nguy cơ trơn trượt trong mùa mưa luôn hiện hữu.

Sau trận lũ vừa qua, ven bờ sông Lam tại bến đò Phuống lại càng sạt lở mạnh hơn. Ảnh: Q.A

Thực tế, đã từng xảy ra tai nạn thương tâm tại bến đò Phuống. Vào ngày 19/11/2020, anh T.V.K – một người lái đò tại bến đò này đã không may rơi xuống sông Lam và tử vong trong lúc chuẩn bị chở khách. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng về mức độ nguy hiểm tiềm ẩn nếu những tồn tại hiện nay không được xử lý triệt để.

Tình trạng sạt lở dọc bờ sông sau mưa lũ diễn biến phức tạp. Ảnh: Q.A

Trao đổi về thực trạng này, ông Nguyễn Khánh Thành – Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã đã cấm bến đò hoạt động, lập barie rào chắn con đường đi xuống đò, bến đò mới được mở lại từ đầu tháng 8/2025 khi nước lũ rút.

Lực lượng chức năng xã Bích Hào tuyên truyền, nhắc nhở người lái đò đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.A

Đối với vấn đề vi phạm các quy định an toàn, xã đã giao cho lực lượng Công an, phòng Kinh tế trực tiếp tuần tra, xử lý theo các quy định của pháp luật. Về lâu dài, địa phương mong muốn các cấp, ngành có thể nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu, dừng hoạt động của bến đò, vì hạ tầng của bến đò đã xuống cấp, hàng năm thường xuyên bị sạt lở mạnh, nguy cơ mất an toàn cho hành khách.