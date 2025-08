Pháp luật Công an tỉnh Đồng Nai trao 1,6 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ Ngày 2/8, đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn trực tiếp thăm, trao tiền hỗ trợ tỉnh Nghệ An, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3.

Tổng số tiền ủng hộ là 1,6 tỷ đồng, được quyên góp từ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, đoàn đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Công an tỉnh Nghệ An, 400 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và 200 triệu đồng cho bà con hai xã bị ảnh hưởng nặng là Mỹ Lý và Nhôn Mai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Văn Hậu

Thay mặt đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải khẳng định: Sự chia sẻ, hỗ trợ của Công an tỉnh Đồng Nai đối với tỉnh Nghệ An và lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong thời điểm này thể hiện mối quan hệ gắn bó, tình cảm sâu sắc giữa hai tỉnh Đồng Nai và Nghệ An.

Đồng chí bày tỏ mong muốn người dân tỉnh Nghệ An nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An nói riêng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và công tác.

Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền 400 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Ảnh: Cao Loan

Tiếp nhận hỗ trợ, Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an tỉnh Đồng Nai là đơn vị Công an địa phương đầu tiên trong toàn lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao ủng hộ Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng.

Đại diện đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền hỗ trợ tới bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Nhôn Mai. Ảnh: Văn Hậu

Đại diện đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền hỗ trợ tới bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Cao Loan

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của Công an tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh tỉnh Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời, hết sức ý nghĩa, góp phần động viên tinh thần và tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An nói chung, lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, sớm khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.